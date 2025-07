Ibai Llanos y la reconquista de «La Macarena»

¿Qué los británicos tienen el récord Guinness de mayor número de personas bailando La Macarena» simultáneamente? ¡No es posible! Eso es lo que debió pensar el streamer Ibai Llanos al darse cuenta de este hecho. Que por otra parte no es una novedad, pues fue en 2011 cuando se lo concedieron, e Ibai Llanos tampoco se enteró porque Los del Río fueran su dúo favorito, sino porque una influencer, Elena Castilla, ya quiso movilizar las redes para arrebatarles este hito a los ingleses.

Pero vayamos por partes; en 2011, en Reino Unidos 2.219 personas batieron el récord Guinness de baile simultáneo en el mismo sitio y a la misma hora y durante más de cinco minutos seguidos en el Eggbuckland Community College de Plymouth. Y nadie se quejó, durante años quizá nadie fue consciente de que este récord existía, pero llegó Elena Castilla, una madrileña que buscando información para un trabajo, dio con ello y se propuso utilizar las redes con el fin de traerse este título a España.

Primer intento fallido

Lo intentó durante casi un año, de hecho, llegó a tener un grupo de más de cuarenta y cuatro mil personas dispuestas a congregarse en la madrileña Puerta del Sol para intentarlo. Pero no pudo ser, cuando llegó el día tuvo que cancelar porque solo contaba con mil cuatrocientas cuarenta y cinco personas disponibles dispuestas a movilizarse, y por tanto no era posible lograrlo. Ella llegó a componer y sacar una canción reivindicando a España y las costumbres españolas que se puede escuchar en Youtube o en sus redes, pero después del «plantón» se hizo el silencio, Elena no ha vuelto a subir contenido ni a Instagram ni a TikTok, donde logró crear una gran comunidad.

Y todo indica que será Ibai Llanos quién lo logre. ¿Y cómo ha aparecido el streamer en esta ecuación? Muy sencillo, invitando a Los del Río a «La Velada del año». Cuando El Mundo publicó en exclusiva que ellos estarían entre los artistas invitados saltaron las alarmas, y poco después la periodista Andrea María Rosa del Pino tuvo la oportunidad de hablar con ellos, y aunque en un principio parecían reacios a tocar el tema, finalmente terminaron casi confirmando que la idea de arrebatar esté récord estaba sobre la mesa. «Hipotéticamente, si ocurre lo que dices, hipotéticamente... El Guinness será una maravilla. Desde luego que sí. Esperamos que se pueda conseguir. Todo lo que sea ganar con ‘‘La Macarena’’, para nosotros, es buenísimo. Todo lo que se pueda conseguir, siempre, por el bien de la música y por el bien del mundo nos parece bien. Desde el comienzo, lo que nosotros hemos intentado es que el mundo sea feliz con nuestra música y tenemos la suerte de poder contar con una canción como ‘‘La Macarena’’ en nuestro repertorio» explicaban Antonio Romero y Rafael Ruíz, Los del Río. Y es que se espera que a la Velada del año acudan alrededor de setenta mil personas, por lo que lograr superar las 2.219 que bailaron la mítica canción en la universidad británica sería algo sencillo. También se trata de una plataforma ideal para algo así puesto que el año pasado cuatro millones de personas viendo la retrasmisión en Twitch de este evento, que en realidad consiste en un ring de boxeo que enfrenta a diferentes influencers, algunos muy reconocidos y otros menos, pero que comienzan rápidamente a serlo tras el combate.

Ibai, a por el record

Este año, «La Velada del año» se celebra en el estadio sevillano de La Cartuja, lo cual es un marco incomparable y más español imposible para traer a España el Guinness. Lo único que quedaría pendiente en esta ecuación sería Elena Castilla, que por ahora no se ha pronunciado ante la posibilidad de conseguir el reto por el que ella tanto ha luchado de una manera diferente. Para ella, sin duda, fue duro no lograrlo, en su último post en redes lo deja claro: «era el hijo que no pude tener. Mi forma de demostrar que la persistencia casi siempre gana. Era mi manera de dejar huella, de probar que aun podemos unirnos por una causa que habla de fuerza de interdependencia y nuestro poder como humanos». Quizá, el próximo 26 de julio, durante «La Velada del año», volvamos a verla.