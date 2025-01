El impactante cambio físico de Frank Cuesta tras comenzar su tratamiento contra el cáncer

El 2025 no comenzó del todo bien para Frank Cuesta. El creador de contenido confirmó recientemente que debía retomar el tratamiento contra un cáncer que padece desde hace casi veinte años y con el que convive desde entonces. Sin embargo, no ha perdido su característico sentido del humor ni su actitud valiente ante la vida. En uno de sus últimos vídeos publicados en Youtube, ya se aprecia que ha perdido algo de peso y de pelo, pero el naturalista resta importancia y alarmismo a su nuevo aspecto.

“Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerse. A veces, hay que pasarlas putas durante un tiempo para estar mejor”, comenta Cuesta.

De hecho, bromea sobre su alopecia con uno de los patos de su santuario: “Ahora mismo tiene más pelo que yo, ¿has visto? Vaya tela”. También se jacta de sus posibilidades a la hora de ligar, explicando que “el santuario significa comer, cagar, dormir y, si tienes suerte, de vez en cuando... Pero vamos, que suerte poca por aquí por lo que veo, y con estas pintas que tengo yo aquí, ahora menos”.

Frank Cuesta Youtube

El cáncer de Frank Cuesta

El youtuber padece leucemia mielógena crónica, conocida también como leucemia acelerada. Se trata, según la Clínica Mayo, de un tipo de cáncer “de la sangre y la médula ósea (el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos y el lugar donde se producen las células sanguíneas). Se llama ‘leucemia mielógena’ porque afecta a un grupo de glóbulos blancos llamados ‘células mieloides’, que normalmente se convierten en los diversos tipos de células sanguíneas maduras, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas”.

El tratamiento ha de repetirse cada cierto tiempo, tal y como explicó el propio Cuesta: “Todos los enero me tienen que meter un mogollón de cosas ahí por la médula y hacer unas cosas”.

Críticas a su ex, Yuyee

Las redes sociales se llenan de furibundos ataques contra Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, por el desinterés que demuestra hacia el padre de sus hijos, que en estos días sigue un tratamiento contra el cáncer que padece.

Unida a otra mujer, Cris, lleva una vida de millonaria, se ha distanciado de sus hijos, que se posiciona al lado de su padre y no quieren saber nada de su madre, y le hace la vida imposible a su exmarido.

Frank Cuesta y Yuyee. larazon

Entre otros mensajes podemos leer los siguientes: “Has elegido el dinero antes que a tus hijos”, “tu familia verdadera se olvidó de ti y me alegro”, “eres cruel con Frank, no tienes corazón”, “no te mereces nada en esta vida”, “cómo te atreviste a robarle el santuario a Frank” o “te dedicas a viajar con el dinero de otros”.