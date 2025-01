Última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, en directo: primeras imágenes desde el hospital

Gema López "lo ha pasado fatal este fin de semana", ha explicado Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh". ¿La razón? Un usuario de redes sociales ha publicado una información falsa, "una barbaridad", citándola a ella como fuente.

"Este fin de semana, alguien, utilizando mi nombre, ha vertido una información falsa en las redes sociales. Una información que yo jamás he dado ni de Anabel ni del estado de salud de su hija. Voy a pedir, por favor, que os abstengáis de, por el 'clickbait', utilizar a una menor cuyo diagnóstico es absolutamente privado y que me utilicéis a mí para dar credibilidad a una información que no es cierta", ha explicado la periodista en "Espejo Público", indicando que "de Anabel hemos comentado que su hija está ingresada, que mejora y que desde aquí nos alegramos infinito".