Iñaki Urdangarin rompe su silencio y habla de su nueva vida: "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena"

Iñaki Urdangarin ha concedido sus primeras declaraciones en exclusiva tras terminar su condena por el caso Nóos a la revista "Semana". Esta miércoles, el que fue marido de la infanta Cristina protagoniza la portada de la revista anteriormente citada, tan solo una semana después de descubrirse la relación de su hija Irene con Juan Urquijo, cuñado de José Luis Martínez-Almeida.

A pesar de haber decidido vivir alejado del foco mediática, el exduque de Palma ha dado un paso al frente y ha roto su silencio. "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad", ha afirmado en "Semana" sobre su actual situación. Ahora que es un hombre totalmente libre, Iñaki Urdangarin está viviendo en la misma urbanización que su madre, Claire Liebaert, en Vitoria. Tal y como ha desvelado la revista, el exmarido de la infanta Cristina quiere desmarcarse por completo dela Familia Real y de toda su vida pasada ahora que ha terminado su condena: "No quiero que me fotografíen ni que me pregunten. Ya no tengo que dar explicaciones de nada. Ya no formo parte de eso (la Familia Real). Quiero ser una persona anónima y disfrutar de mi vida".

Mantiene una relación sentimental con Ainhoa Armentia desde hace más de dos años y su noviazgo está más que consolidado, a pesar de vivirlo en la más estricta intimidad. Nada más salir a la luz su romance con la abogada, Iñaki Urdangarin decidió blindarse para proteger a su familia y su actual pareja. A pesar de sus intentos, lo cierto es que no ha podido evitar ser fotografiado con Ainhoa Armentia en más de una ocasión disfrutando de alguna que otra escapada romántica, como a esquiar en Baqueira.