La Infanta Cristina en compañía de su ex suegra, Claire Liebaert, durante el último partido de su hijo Pablo Urdangarin

La Infanta Cristina ha llegado este fin de semana a España para acompañar a su hijo Pablo Urdangarin en su último evento deportivo. En medio del revuelo mediático que surgió tras conocerse la noticia de que la Reina Sofía había sido ingresada, muchos fueron los que le ofrecieron su apoyo. Sin embargo, no se había visto a la hermana del Rey Felipe VI en la capital, por lo que se deducía que estaba en su residencia en Ginebra.

Este fin de semana se ha visto a la Infanta Cristina en Barcelona para asistir al partido de balonmano de su hijo. A su entrada en el recinto estaba acompañada de la madre de Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert. Después de la ruptura del matrimonio no habían sido muchas las ocasiones en las que se había visto a la infanta y su ex suegra juntas, pero su relación siempre había sido muy buena y con esta pequeña escapada se da constancia de ello.

La Infanta Cristina nunca ha tenido reparo en mostrarse públicamente, como en la graduación de su hija Irene o un algunos de los eventos deportivos de su hijo Pablo. A pesar de esto, siempre ha evitado hacer declaraciones ante la prensa relegando su perfil a un segundo plano. En esta ocasión ha vuelto a ser portada al asistir a un partido en Barcelona de Pablo Urdangarin en compañía de su ex suegra Claire Liebaert. Se trata de unas imágenes que no han pasado desapercibidas pues, a pesar de la buena relación que siempre han mantenido, no se las había visto juntas desde la separación de la Infanta con Iñaki Urdangarin.

A su llegada al recinto ambas se mezclaron entre la multitud, pero esto no ha impedido que su presencia llamara la atención de muchos. Esta primera aparición ha coincidido con el fin de la condena de Iñaki Urdangarin.

Pablo Urdangarin asegura que "la familia es lo primero" a pesar de las polémicas Europa Press

Sin embargo, no fueron las únicas protagonistas de la jornada, pues tras el partido se le preguntó al hijo de la Infanta sobre esta relación que había entre su madre y su abuela. Pablo Urdangarin siempre tiene un trato cordial con los medios, aunque prefiere no ser muy descriptivo: “La familia es lo primero”, fue la contundente declaración del deportista que recoge el portal de noticias “Informalia”. No quiso dar muchos detalles más sobre el estado de salud de su abuela materna, la Reina Sofía, pero afirmó que todo estaba progresando como se esperaba. De hecho, poco antes de las 19.00 horas del sábado, la Reina recibía el alta tras superar la infección urinaria que la había obligado a tener que ser ingresada en la Clínica Ruber Internacional.