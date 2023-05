La inesperada alianza de Ana Soria y Clara Chía

Ana Soria y Clara Chía comparten muchas cosas en común. Y no solo es su enorme parecido físico. Según reveló Pepe del Real en 'El programa de Ana Rosa', la almeriense le ha mostrado su apoyo a la nueva pareja de Gerard Piqué y va más allá de comentarse en fotografías y su contacto va más allá de una simple relación por redes.

"Hay una persona del círculo de Clara Chía que habla conmigo y me da ciertos detalles acerca de cómo evoluciona la pareja de ella y Gerard Piqué. Me dice que en el fondo se siente identificada con lo que vivió Ana Soria. Las dos han sido cuestionadas públicamente y lleva bastante mal la presión a la que ha estado sometida", desveló el periodista en el espacio de Mediaset. Ambas jóvenes han vivido estar en el centro del huracán mediático por sus respectivas relaciones sentimentales con hombres mucho más mayores que ellas y ambas han vivido el escarnio y el cuestionamiento.

El vestido de Ana Soria en 'El Hormiguero'. GTRES

"Las dos han sido cuestionadas públicamente y lleva bastante mal la presión a la que ha estado sometida", expresó Pepe del Real sobre el asunto. "Clara Chía ha sido protagonista de un éxito mundial. Y ella en ese momento no buscaba protagonismo. No ha llevado bien eso. No quería ser el centro de atención de los focos. Me cuentan que necesitó apoyo psicológico", confesó el periodista, al igual que Ana Soria relató en su entrevista en 'El Hormiguero'. Además, las familias de ambas sintieron cierta desconfianza y recelo al principio de sus respectivos romances. Todos estos símiles han desembocado en que la almeriense y la catalana se sientan, en parte, unidas por los mismos sentimientos. "Se mandan mensajes de apoyo y en las redes sociales, en algún momento, ellas han interactuado", destapó el periodista en el programa de las mañanas de Telecinco.

No es la primera vez que las dos han sido comparadas, ya que tienen la misma edad y un gran parecido físico. Esto, sumado a que han vivido más o menos una historia parecida, o al menos en las formas, ha hecho que comience entre ellas una relación de cariño y cercanía. Pero para ellas también parece ser que ha llegado la calma después de la tormenta mediática y ya no se esconde ninguna públicamente.