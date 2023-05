Paloma Cuevas reaparece por primera vez públicamente tras la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

Paloma Cuevas, una de las mujeres más buscadas esta semana, ha reaparecido públicamente por primera vez después de la incendiaria entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria el pasado martes en 'El Hormiguero'. El torero y la almeriense se sentaron hace seis días en el plató más famoso de Antena 3 para contar su historia de amor en 'prime time' con una única condición: no hablar absolutamente de la vida del diestro antes de que conociese a la joven. O lo que es lo mismo, no hablar de su exmujer y madre de sus dos hijas. Pero aún así, la empresaria se convirtió en la tercera protagonista del asunto y su nombre ha estado en boca de todos y algunas amigas suyas, como Susanna Griso o Fabiola Martínez sí han querido pronunciarse sobre el asunto.

Ahora, Paloma Cuevas ha sido interceptada por la prensa y su reacción ha llamado mucho la atención. La empresaria ha huido de la cámara y el micrófono que le perseguían intentando tener sus primeras declaraciones sobre todo el revuelo mediático que ha generado la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria. Muy seria, esquiva y decidida, ha hecho caso omiso a la prensa y se ha metido rápidamente al portal. Su actitud evidencia una vez más que no quiere saber absolutamente nada de su exmarido y su nueva pareja y no se va a pronunciar sobre lo ocurrido, a pesar del malestar que le podría haber ocasionado esta intervención pública de ambos.

Enrique Ponce revela que le entró a Ana Soria por Instagram Atresmedia

Fuentes cercanas a la familia de Cuevas afirmaron a 'Vanitatis' que la entrevista no había sentado nada bien al entorno cercano de la empresaria. Aunque ella ni sus hijas vieron la entrevista, sus familiares sí. Y el primer dolido con Enrique Ponce es Victoriano, su exsuegro y precursor de su carrera en el mundo del toro, por no haber dicho nada en su intervención pública en 'El Hormiguero' sobre la tauromaquia. Pero el motivo que más ha molestado en el clan ha sido que el diestro no protegió a sus hijas al sentarse en el plató de Antena 3, ambas menores de edad, al hablar sobre su nueva relación sentimental con la almeriense.