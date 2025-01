La inesperada defensa de Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada por la polémica sobre los gitanos: "Creo que no es para organizar la que están montando"

Ágatha Ruiz de la Prada es una de las protagonistas indiscutibles de la actualidad a raíz de la polémica que han generado sus palabras sobre la etnia gitana en “Fiesta. A raíz de sus declaraciones, numerosos rostros conocidos como Lolita Flores o Pitingo cargaron duramente contra ella en redes.

Tras el aluvión de comentarios, la diseñadora pidió disculpas públicamente a todos los que había ofendido y entonó el mes culpa. "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco "Fiesta". Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño", escribió Ágatha en su perfil de Instagram.

Emma García, presentadora del programa, también se vio obligada a emitir un comunicado en nombre de ella y su equipo. “Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor. Me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por el pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro. Ni ese ni ningún otro que pueda faltar el respeto a nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotros. Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa "Fiesta" el próximo fin de semana", declaró en un Story de Instagram.

Emma García emite un comunicado tras las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada Instagram

Tras la polémica, una de las pocas voces que ha salido en defensa de la diseñadora ha sido Carmen Lomana. La socialité ha dejado a un lado sus diferencias para echar un capote a Ágatha, que continúa en el ojo del huracán desde el pasado fin de semana.

"¿Tú te crees que eso es un tema de actualidad y para liar la que han liado? Tú sabes todas las que he tenido yo con ella, pero para nada lo ha hecho con ninguna intención. Cómo lo va a hacer, eso son cosas que se dicen porque forman parte de tonterías, no sé. Yo ni la apoyo ni la dejo de apoyar, pero creo que no es para organizar la que están montando", ha declarado Carmen Lomana sobre la polémica que han generado las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada, afirmando que "esas cosas ocurren" y aplaudiendo el gesto de la diseñadora de pedir perdón a la etnia gitana.