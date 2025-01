Ágatha Ruiz de la Prada pide perdón a Lolita Flores en privado y a los gitanos en público

Ágatha Ruiz de la Prada no ha estado nada acertada en su último paso por el programa ‘Fiesta’ este fin de semana. Acudió al espacio presentado por Emma García para promocionar su libro, pero de lo que todo el mundo habla es sobre sus desafortunadas palabras que han ofendido al colectivo gitano, entre ellos a muchos famosos que no han dudado en afearle su desliz público. Al hablar de cómo se había comprado una nueva casa en Madrid y que se encontraba acondicionándola, pues aún no se había mudado, coló una frase que no ha sido bien acogida: “Yo estoy viviendo como una gitana, porque no tengo ni cocina, ni luces, ni lavabo, ni sofá. Estoy viviendo en mi casa antigua, pero completamente desmantelada”.

El desprecio que han sentido muchos gitanos al escuchar las declaraciones de la diseñadora han inundado las redes sociales. El escándalo era mayúsculo y pronto Lolita Flores quiso condenar lo inadecuado de perpetuar estos estereotipos que castigan a toda una raza: “Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya”, escribía ofendida haciéndose eco de sus palabras. “Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú, porque no tienen trabajo, gitanos o payos, la verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no Ágatha, qué decepción, soy gitana y llevo mi cabeza muy alta”. Pero la hija de Lola Flores también apuntaba contra Emma García por no afearle esas palabras a su entrevistada en su momento: “No me gustan esos comentarios ni que una presentadora lo deje pasar ni que un programa como ‘Fiesta’ no diga nada y deje ese comentario pasar por alto, en fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres, querida”. No disimulaba su enfado.

Ágatha Ruiz de la Prada no ha tardado en pedir perdón a todas las personas que se han podido sentir ofendidas por su desafortunada comparación. Este lunes, la diseñadora tomaba de nuevo la palabra para entonar el mea culpa en ‘Espejo Público’ y dejar claro que ha hecho lo propio con la propia Lolita Flores, pidiéndole disculpas en privado y manteniendo una conversación necesaria hasta que se ha logrado hacer entender: “Quiero disculparme con la comunidad gitana. Pido perdón. He hablado con Lolita Flores, ya está aclarado. Es una expresión que no hay que utilizar. Lo que menos pensé era ofender a nadie”. Asegura que era una mera forma de hablar que “romantizaba como contrapunto a lo burgués, lo que menos pensé era en ofender a nadie”, reitera.

También en sus redes sociales, con un mensaje que reitera su perdón: “Pido disculpas a las personas que se han podido sentir ofendidas por una frase hecha y absurda, en el programa de Telecinco Fiesta. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño”, escribía Ágatha Ruiz de la Prada en su Instagram. El mismo medio empleado por Emma García para hacer lo propio en la parte que ha sido aludida por Lolita Flores, por no poner freno a lo que se entiende como un comentario racista: “En nombre de ‘Fiesta’ y como presentadora del programa pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado. Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por ponganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro. Ni ese ni ningún otro que pueda faltar el respeto de nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos a todas las personas y a todas las comunidades y, en especial, a vosotros. Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa ‘Fiesta’, el próximo fin de semana”, zanjaba por su parte.