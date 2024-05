El inesperado cambio de look de Gloria Camila a consecuencia de su operación de pecho

A principios de este mes de mayo, Gloria Camila Ortega ingresaba en una clínica para ser operada del pecho. La joven se sometió hace años a una intervención estética, pero no quedó del todo contenta con el resultado y decidió volver a ponerse en manos de los profesionales para mejorar el aspecto de su escote.

La influencer se va recuperando poco a poco de la operación, pero todavía arrastra algunos dolores y molestias propios de cualquier intervención quirúrgica. "Chicos, estoy mejorando bastante bien. No tengo mucha independencia todavía, pero tengo a los mejores enfermeros personales", comenzaba diciendo Gloria Camila en sus redes sociales, emocionada por las muchas muestras de cariño que ha recibido desde que pasó por quirófano: "Sois muchos los que me habéis escrito en Instagram y WhatsApp, perdonadme si no he contestado. Quiero hacerlo poco a poco y uno por uno".

Gloria Camila lamentó que había estado llorando "como un bebé" a consecuencia de la operación y que seguía inflamada e hinchada, unas molestias que le han obligado a cambiar de look y volver a lucir una melena corta.

Story de Gloria Camila Instagram

"Como veréis, me quité las extensiones para poder peinarme al menos algo, ya que apenas puedo levantar los brazos", explica la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado mientras explica que poco a poco puede ir retomando su rutina.

"Por fin voy pasando poco a poco por aquí, voy mejorando", comenta algo aliviada, aunque las molestias que todavía siente la han obligado incluso a cortar las mangas de algunas de sus camisetas porque "las axilas están todavía curándose, es lo que más me está costando".

Gloria Camila se quita las extensiones Redes sociales

Pese a estas incomodidades, Gloria Camila ha demostrado que se está tomando muy en serio sus estudios en Derecho y ha compartido con todos sus seguidores la nota de uno de sus exámenes finales. "Estoy muy orgullosa", ha dicho sobre su calificación: un 8,45 sobre 10.

En los próximos días, Gloria Camila avanza que explicará nuevos detalles sobre su operación de pecho y las razones que la llevaron a regresar al quirófano, puesto que todavía hay muchos datos que no se conocen.

Los otros retoques de Gloria Camila

Como se ha comentado anteriormente, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ya pasó hace años por quirófano para aumentar el tamaño de su pecho, pero no ha sido ese el único retoque estético al que se ha sometido.

Entre los tratamientos a los que ha sucumbido se encuentran las inyecciones de vitaminas, las infiltraciones de ácido hialurónico para voluminizar los labios, una reducción de papada e incluso un cambio de color de ojos, uno de los retoques más polémicos. "Estaba súper nerviosa pero ha salido todo bien, y estoy feliz. Sin duda, era algo que me apetecía hacer, pero siempre que fuese en buenas manos y de expertos", comentó en redes sociales, donde comparte cada uno de estos tratamientos.