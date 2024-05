Gloria Camila da la última hora sobre su salud tras pasar por quirófano: "He llorado como un bebé"

La semana pasada, Gloria Camila Ortega ingresaba en el hospital para someterse a una nueva operación de pecho. La influencer pasó por quirófano hace años por el mismo motivo, pero no quedó contenta con el resultado y decidió volver a ponerse en manos de los cirujanos para mejorar el aspecto de su escote. "Es hoy", comentó en su cuenta de Instagram el día de la intervención, junto a una foto en la que aparece tumbada en la camilla y luciendo el pijama de hospital.

La operaciones de pecho suelen ser sencillas y las pacientes reciben el alta hospitalaria a los pocos días, pero Gloria Camila permanece ingresada una semana después. Se desconoce si algo ha ido mal en la operación, pero incluso su sobrina Rocío Flores se ha desplazado desde Málaga hasta Madrid para acompañarla y arroparla en este momento delicado que atraviesa.

Tras unos días alejada de las redes sociales, Gloria Camila acaba de compartir su parte de salud. Su mensaje resulta tranquilizador, aunque también avanza que cuando se encuentre mejor ahondará en detalles de su intervención que todavía no se conocen.

Gloria Camila comparte la última hora sobre su estado de salud Redes sociales

"Chicos, estoy mejorando bastante bien. No tengo mucha independencia todavía, pero tengo a los mejores enfermeros personales", comienza diciendo Gloria Camila, emocionada por las muchas muestras de cariño que ha recibido en los últimos días: "Sois muchos los que me habéis escrito en Instagram yen WhatsApp, perdonadme si no he contestado. Quiero hacerlo poco a poco y uno por uno".

Gloria Camila recalca en su publicación que está "out" del teléfono, una desconexión que le viene bien en un momento en el que solo debe centrarse en su recuperación.

"He llorado estos días como un bebé, y sigo dolorida e inflamada", confiesa la influencer, recalcando que "tengo mucho que contaros" en cuanto esté lista.

Los retoques de Gloria Camila

Como se ha comentado anteriormente, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ya pasó hace años por quirófano para aumentar el tamaño de su pecho, pero no ha sido ese el único retoque estético al que se ha sometido.

Gloria Camila en una imagen de sus redes sociales Redes sociales

Entre los tratamientos a los que ha sucumbido se encuentran las inyecciones de vitaminas, las infiltraciones de ácido hialurónico para voluminizar los labios, una reducción de papada e incluso un cambio de color de ojos, uno de los retoques más polémicos. "Estaba súper nerviosa pero ha salido todo bien, y estoy feliz. Sin duda, era algo que me apetecía hacer, pero siempre que fuese en buenas manos y de expertos", comentó en redes sociales, donde comparte cada uno de estos tratamientos.