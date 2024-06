La inexplicable decisión del juez que juzgará a Antonio Tejado y protege a María del Monte

María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, no descansan tranquilas en la casa que fue asaltada por los ladrones el pasado mes de agosto de 2023. Las víctimas del robo no se sienten seguras en su hogar de Sevilla, motivo por el cual desean desprenderse de él y empezar de cero en otro enclave. Pero no es lo único que le lastra al pasado y al suceso más traumático de su vida, pues aún debe afrontar la difícil tarea del juicio que sienta a su sobrino, Antonio Tejado, en el banquillo de los acusados, junto a supuestos compañeros de la trama. Y es que la justicia sospecha que el colaborador y participante de realities es el supuesto “autor intelectual” del asalto. Las pesquisas no han llegado a su final, por lo que el juez aún no se ha pronunciado al respecto. Faltan aún las conclusiones del psicólogo forense que va a evaluar a las víctimas de aquella fatídica madrugada de verano. Bueno, con una sonada excepción.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

Fue el pasado 20 de mayo cuando Antonio Tejado y el resto de implicados consiguieron la libertad condicional. También cuando las víctimas experimentaron una tensión extra, que ya han verbalizado su miedo a que se tomen represalias por el proceso legal que les ha colocado como principales sospechosos. Algo que también será analizado por el psicólogo forense, que examinará a la tonadillera, a su mujer, así como a la hija de ésta y al yerno, todos presentes la noche de autos. Ahora bien, las autoridades se han olvidado de la quinta persona que también vivió en sus carnes el miedo, la intimidación y las amenazas de los ladrones. La asistenta del hogar es la única que no ha sido citada a someterse a dicha evaluación psicológica, tal y como adelantan desde ‘El Diario de Sevilla’. Algo que ha sorprendido sobremanera a muchos. ¿Es menos víctima por no ser de la familia?

Los detalles del proceso se filtran a cuentagotas a los medios. Así, la novedad es que el encargado de evaluar la situación psicológica de las víctimas del robo ya ha citado a la hija de Inmaculada Casal, así como a su marido. Ya les han agendado para finales del presente mes de junio, añadiendo como detalle que el yerno de la presentadora de ‘Canal Sur’ deberá hacerlo por videoconferencia, al encontrarse fuera de España en la fecha propuesta. Pero quizá lo más llamativo sea que se han olvidado de una de las víctimas, a la empleada del hogar, que no se ha incluido en el proceso de examen psicológico, aunque sí ha declarado ya ante la policía y después ante el juez. Por el momento, ningún especialista de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Sevilla tiene intención de entrevistarse con ella para conocer su estado tras lo vivido en la casa de sus jefas el pasado verano.

María del Monte junto a Inmaculada Casal Gtres

“Nadie ha solicitado reconocimiento, ni de oficio” para ella, por lo que no será preciso, por el momento, ver si arrastra secuelas psicológicas de la peor noche de su vida. Una decisión que ha sido exclusivamente tomada por el juez instructor del caso de María del Monte e Inmaculada Casal, con Antonio Tejado como el acusado más mediático. Juan Gutiérrez Casillas, el magistrado en cuestión, ha puesto fecha y forma para este paso previo a la celebración del juicio que, por el momento, no tiene fecha fijada en el calendario.

El abogado de las víctimas del robo en San Ginés mantiene que el proceso de instrucción ha llegado a su fin y que el juicio oral será los próximos meses, entendiendo incluso que podría extenderse a principios del año que viene. Demasiado tiempo para ambas partes, pues la cantante y su familia quieren recobrar la normalidad después de tanto remover el dolor, mientras que, entre los acusados, Antonio Tejado, desea demostrar de una vez por todas su inocencia, que ha sido puesto en duda estos meses en los que su nombre se ha visto envuelto en grandes dosis de polémica.