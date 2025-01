La influencer Natalia Jiménez anuncia que padece cáncer de sangre

Natalia Jiménez se metió en el bolsillo del público cuando dio el salto a la fama gracias a ‘MasterChef Junior’ en 2017. Desde entonces ha visto cómo su popularidad ha crecido hasta convertirse en una influencer reputada, que atesora más de 400.000 seguidores en Instagram, pero superando el millón y medio de fans en TikTok. Todo gracias a compartir no solo su carisma y buen hacer entre fogones, entre otras inquietudes personales, sino también por mostrarse a todos tal y como es, en lo bueno y en lo malo. Ahora toca sincerarse sobres esto último, dando a conocer el bache de salud que le mantiene muy preocupada, después de haber recibido malas noticias por parte de los médicos tras una última revisión: “Me han diagnosticado un cáncer, un cáncer de sangre”, desvela la joven en un vídeo, muy emocionada, dejando a sus seguidores con el corazón sobrecogido y gran preocupación.

Natalia Jiménez anunciando su enfermedad Redes sociales

“Siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado más de la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia y ahora, en el momento en el que mejor estaba, en el que más feliz era, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia… tengo 20 años, me acabo de comprar mi primer piso y me viene esto”, desvela Natalia Jiménez, aún procesando la información recibida. Lo hace sin ocultar sus sentimientos, muy emocionada al dar a conocer la dificultad médica que debe afrontar y reconociendo que “tengo mucho miedo, tengo miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez, de no disfrutar de todo lo que tengo ahora”, reconoce.

La influencer llevaba unos días mostrando a sus seguidores que estaba inmersa en una batería de pruebas médicas. No desvelaba qué le sucedía, pues aún ni ella misma era conocedora de su situación, pero sí compartía fotografías que acrecentaban el nerviosismo reinante. Así, subía fotos con una vía puesta en el brazo, dejando claro que se trataba de una analítica y con la pregunta lanzada al aire “¿qué podría salir mal?”. Después pudo encontrar respuesta, quizá la que más temía, esa que después digirió con ayuda de su madre, a quien le preguntaba “¿por qué yo?”. Esto hizo que las miradas se fijasen en ella, como así sigue siendo cuando se ha conocido que debe batallar un cáncer de sangre. Eso sí, no lo hará sola, pues tiene familia y amigos que se desviven por ella, pero también una colección de fans que velan por su bienestar.

Natalia Jiménez Instagram

“No voy a parar de estar aquí, porque siempre me ha encantado estoy y siempre ha sido mi vía de escape para todo”, mantiene Natalia Jiménez al hablar de las redes sociales. Un refugio al que acudir cuando en la vida real no todo pinta como le gustaría. Por este mundo virtual continuará compartiendo sus inquietudes, así como los avances de su enfermedad, en los que sabe que “habrá momentos en los que no me va a apetecer nada, pero intentaré dentro de lo que cabe mostrar la parte positiva, porque supongo que hay gente que está en la misma situación o incluso peor y que lo necesita”. En breve iniciará los ciclos de su tratamiento, aunque aún no sabe si será quimioterapia o radioterapia. Recibió el diagnóstico unas horas antes de grabar el vídeo y anunciarlo al mundo. Más adelante ofrecerá mayor información, según los médicos se lo den a conocer a ella misma: “En el momento en el que lo asimile yo sé que voy a sacar fuerzas de donde sea”, reconoce.