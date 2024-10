Íñigo Errejón, acusado de “infiel” a Rita Maestre más allá de las denuncias de “acoso sexual”

Íñigo Errejón ha defraudado mucho a aquellos que creyeron en sus promesas electorales y su apoyo a ultranza de la causa feminista. El tiempo ha terminado por demostrar que el portavoz de Sumar escondía una particular forma de relacionarse con las mujeres que, después de una oleada de denuncias públicas y una primera judicial, se le ha dibujado como un “auténtico monstruo” con diversas acusaciones de “acoso sexual”. El político ha reaccionado a la aparición de diversas voces de mujeres denunciando sus actos anunciando su retirada de la política para centrarse en su salud mental, alejándose con ello del escándalo provocado y que han tratado de silenciar durante más de un año. Era imposible guardar tanto bajo la alfombra. El relato de la actriz Elisa Mouliáa es desgarrador y dibuja un perfil en el que coinciden muchas otras denunciantes, poniendo contra las cuerdas a la mano derecha de Yolanda Díaz.

Ésta es la carta con la que Íñigo Errejón ha dicho adiós a la política Europa Press/La Razón

Han sido muchas las mujeres que, de forma anónima, le han hecho llegar a Cristina Fallarás sus desagradables episodios con Íñigo Errejón. Todas callaban por miedo a que no se les creyese o a ser juzgadas, una revictimización habitual cuando se topan con poderosos bien protegidos. Pero el tsunami de testimonios ha hecho imposible frenar el que ya se considera ‘Me too español’. Son muchas las denuncias que la periodista con un gran compromiso feminista está compartiendo en su perfil de Instagram. Muchos coinciden en señalarle como un “acosador sexual”, pero ha llamado la atención una de ellas, que además le acusa de ser “infiel” a Rita Maestre, quien fuese su pareja en medio de numerosas idas y venidas. Mientras la política guarda silencio, así como otras féminas que han pasado por su corazón, son sus supuestas víctimas quienes están haciéndose con la narrativa de la historia.

Son muchas las denuncias presentadas a lo largo de más de un año, pero no ha sido hasta ahora cuando han surtido efecto, gracias al altavoz prestado por Cristina Fallarás. Después de compartir el testimonio de varias mujeres que se presentan como víctimas del político de Sumar y Más Madrid, ha dejado a la vista de sus seguidores una en la que se le acusa, además, de haber sido infiel: “Yo con Errejón estuve hace años cuando estaba con Rita Maestre. Hace ya menos años, yo tenía un hijo y pareja, empezamos a hablar por Instagram, porque nos seguíamos la pista. Un día hablamos de quedar a tomarnos una cerveza. Lo primero que hizo fue abrirme un WhatsApp por Telegram, yo no entendía nada. Luego me invitó a su casa insistentemente. Cuando le dije que no, me bloqueó y nunca más supe de él. Hola, aliade”, reza uno de los mensajes que le ha llegado a la periodista que ha tumbado al político.

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón Pool Pool

Íñigo Errejón y Rita Maestre, compañera de partido, mantuvieron un sonado romance que duró cerca de cinco años. Comenzaron en 2015, pero protagonizaron numerosos desencuentros que derivados a idas y venidas. Se daban muchas oportunidades, sin llegar a aceptar que lo suyo no terminaba de triunfar, alargando la agonía de un romance que, al parecer, no era exclusivo. Tal y como denuncia la joven, el político estaría conquistando otras féminas a espaldas de su pareja durante los años que compartieron vida. No se conocen los motivos que precipitaron su ruptura, pero bien se podría sospechar que pudieron verse inmiscuidas terceras personas. Al menos sí a través de las redes sociales, como así señala otra de las denunciantes: “Todo lo que pasó con Íñigo fue de manera virtual en una relación de cibersexo, pero el trato que sentí fue desagradable y degradante, sentí una fuerte relación de poder hacia mi persona, como si yo no importara nada, ni me deseo ni mis necesidades. Sentí que era un objeto y que él ejercía poder sobre mí sin importarle en absoluto mi persona”. Son muchas las que se quejan de haber recibido idéntico trato, más allá de las que hablan de tocamientos inoportunos sin consentimiento previo, además de escenas de “acoso sexual” muy desagradables, en las que incluso entran en juego las drogas.