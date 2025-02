Última hora: Anabel Pantoja reaparece ante las cámaras con una importante petición: "No me perjudiquéis en mi vida"

Anabel Pantoja ha reaparecido esta mañana ante las cámaras y ha atendido a los medios de comunicación que se agolpaban en la puerta de su domicilio. Firme y muy tranquila, la influencer ha lanzado una importante petición, cansada de la presión mediática.

"Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida. Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseítos", ha rogado la sobrina de la tonadillera a la prensa.

"Estoy intentando hacer vida. Llevo unos días parada pero ahora quiero hacer vida, quiero estar en mi pueblo y hacer mi vida normal, si no os importa" ha explicado Anabel, totalmente sobrepasada por la situación que está viviendo.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Además, la influencer ha querido dejar claro que "no ha pactado" la portada de la revista de "Semana", en la que aparece junto a su hija paseando por la playa. Ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos. Ahora voy a intentar salir con mi niña, voy a ir al supermercado, a la farmacia, dejadme por favor, porque es algo íntimo y ya está", ha avisado Anabel, pidiendo respeto de nuevo para poder hacer su vida con normalidad ahora que ya ha sido fotografiada con la pequeña.

Antes de terminar su intervención, aunque ha dejado bien claro que no quiere "entrar en polémicas" ni pronunciarse sobre la investigación, ha desvelado que "dentro de lo que hay estoy bien, esperando que todo se solucione" añadiendo que su pequeña Alma "está muy bien gracias a Dios". "No voy a hablar del tema, pero es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques. Dejarme ahora por favor, quiero darme mis paseos y demás", ha finalizado Anabel.