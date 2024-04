La quedada íntima y familiar de Don Felipe VI y sus primos tras el funeral de Fernando Gómez-Acebo en Zarzuela

Ayer gran parte de la Familia Real española se reunió a las 18.00 horas de la tarde en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, más conocida como Catedral Castrense. Don Juan Carlos y Doña Sofía, la infantas Elena y Cristina, Victoria Federica y Froilán, junto a Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañaron a los Gómez-Acebo en el funeral de Fernando, el hijo menor de la infanta Pilar, fallecido el pasado 2 de marzo a los 49 años por una dolencia respiratoria crónica.

Juan, Simoneta, Beltrán y Bruno recibieron a los Reyes de España a las puertas del templo antes de comenzar el oficio religioso y tuvieron unos emotivos y cariñosos gestos públicos ante las cámaras, evidenciando la buena relación que mantiene Don Felipe VI con sus primos desde siempre. La muerte de Fernando supuso un inesperado y durísimo golpe para todos los Borbón y todos continúan sumidos en un triste duelo, como es el caso de María Zurita, una de las más afectadas por el repentino fallecimiento de "Coco", como cariñosamente le llamaba toda la familia.

Misa Funeral de Fernando Gómez-Acebo y de Borbón Jose Velasco Europa Press

Según ha desvelado "Y ahora Sonsoles", Don Felipe VI,tras la misa funeral de Fernando Gómez-Acebo, organizó con todos sus primeros una reunión íntima y familiar en Zarzuela para hoy, martes 9 de abril, a la hora del almuerzo. Aunque no han trascendido más detalles sobre la comida informal organizada en la residencia de los Reyes de España y si Doña Letizia ha asistido o no a la velada, lo cierto es que la reunión no se habrá alargado mucho ya que el padre de Doña Leonor tiene a las 17.30 horas un encuentro con José María Pereira Nevesel, Presidente de la República de Cabo Verde, en Zarzuela. A pesar de su agenda oficial, el Rey de España ha querido reunir a todos sus primos después del duro mazazo de la muerte de Fernando y pasar una agradable comida en familia.

En menos de 4 días se han producido dos cónclaves Borbón. El pasado sábado 6 de abril, a excepción de Don Felipe VI y Doña Letizia, gran parte de la Familia Real asistió a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Don Juan Carlos y Froilán viajaron expresamente desde Abu Dabi para asistir al enlace matrimonial más importante de la temporada. 48 horas después del evento, todos volvieron a reaparecer públicamente, incluidos los Reyes de España, por el funeral de Fernando Gómez-Acebo.