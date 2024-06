Irregularidades en extintores y aceites usados: todas las infracciones que la policía detectó en el restaurante de Marcos Llorente

La semana pasada se dio a conocer que Naked & Sated, la cadena de restaurantes de comida saludable que Marcos Llorente, Ibai Gómez y Gerard Deulofeu pusieron en marcha en 2018, había cerrado su local de Pozuelo de Alarcón por orden de las autoridades. El establecimiento carecía de licencia de funcionamiento y permiso para tener terraza, aunque los problemas comenzaron en 2022, cuando el ayuntamiento de la localidad madrileña recibió una denuncia que alertaba de "malos olores y ruidos" en el comercio, tal y como publica David Fernández en "Infobae".

Fue entonces cuando se comprobó que el restaurante no contaba con la licencia para la implantación de actividad y obras de acondicionamiento, solicitada por la empresa de Llorente varios meses atrás, aunque sí se presentó por parte del local una declaración responsable para empezar a operar y colocar una terraza, un documento válido y "legal" hasta que se conceda el permiso definitivo tras los largos trámites burocráticos, según comenta Roberto Bosquet, el chef que diseña la carta de Naked & Sated.

Ya en 2023, agentes de la Policía Municipal se presentaron en el local y tras llevar a cabo una inspección detectaron las siguientes irregularidades: no presentar licencia expuesta al público -porque no la tenía-, no tener expuesto el cartel identificativo, tener el extintor en el suelo, no tener expuesto al público el cartel sobre la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del consumidor, no presentar contrato de retirada de aceites usados y no presentar contrato de mantenimiento de chimeneas/humos.

El Ayuntamiento abrió en ese momento un expediente sobre el restaurante, y aunque en el informe se reconoce que las licencias de actividad, declaración responsable de funcionamiento y autorización para terraza "están en trámite", recalca que aún no se habían concedido y que, en este caso, "podrá adoptarse por el Ayuntamiento, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad".

Dicen que el que avisa no es traidor, y finalmente el 11 de abril de 2024 la Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Nuevos Proyectos decretó la suspensión inmediata de la actividad del restaurante, aunque entre plazos de alegaciones y reclamaciones no fue hasta la semana pasada cuando el local bajó la persiana. Desde entonces permanece cerrado al público, con un precinto de la policía y un cartel en el que se puede leer "cerrado por obras".

Por parte del restaurante, el chef Bosquet asegura al medio citado anteriormente que el local solo ha sido clausurado "por un problema de los aparatos del aire acondicionado" que ya han subsanado: "Estamos a la espera de que los técnicos municipales nos den el ok". Sobre la primera denuncia por malos olores y ruido, el cocinero insinúa que se trata de un boicot por parte de los vecinos de la zona: "Nos han hecho la vida imposible. Nos tiraban cubos de basura y cubos de agua a los proveedores. Esto nunca lo he visto".