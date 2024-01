Isa Pantoja pone más distancia de su madre tras oír sus ataques desde el escenario

Isa Pantoja ya no recuerda casi cómo eran las Navidades felices en su familia, pues desde hace unos años su clan se ha visto destruido por culpa de las rencillas. Aunque este año parece que la fractura en Cantora ha sido mayor que de costumbre, pues Isabel Pantoja está más sola que nunca, acosada por las deudas y dispuesta a continuar su vida alejada de sus hijos. No quiere saber más de ellos, aunque los tiene muy presentes. También cuando se sube a un escenario, aunque ahí el recuerdo que demuestra no es nada bueno, pues todo se desarrolla entre indirectas y dardos envenados. Un desprecio mal disimulado de la tonadillera a sus vástagos al que ha hecho frente su hija en la mañana de este jueves en ‘Vamos a ver’.

“Yo he cantado bajito muchas nanas… ¡Muchas nanas! Ya no aguanto más mentiras, más traiciones. Van a extrañarme”, lanzaba Isabel Pantoja a su público en su último concierto. Como no podía ser de otra forma, sus palabras tuvieron una gran repercusión mediática y, como cabría esperar, también reacciones de la parte contraria. No por Kiko Rivera, que sigue en su empeño de alejarse de la polémica y centrarse en su familia y su trabajo. Pero sí por parte de su hermana, que se ha enfrentado al fin a las preguntas más delicadas.

“Siempre echo de menos a mi madre, no solo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas Navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera. No he estado llorando por los rincones, he estado contenta y feliz”, comenzaba a explicar Isa Pantoja cómo ha vivido estos días tan señalados en el calendario lejos de nuevo de su madre. Y es que no han hablado tan siquiera por teléfono, ni se han mandado el tradicional mensaje para felicitar las fiestas. La situación entre Isabel Pantoja y sus hijos se agrava cada vez más y parece ya difícil que puedan acercar posiciones y tender puentes para el perdón. No hay reconciliación a la vista, algo que reconoce su propia hija: “No creo que se solucionen por cómo se van dando las cosas”.

Y es que Isa Pantoja ha aceptado el rechazo de su madre, que cree que “está con quien considera que debe estar, que para ella es su familia. Para mí ya es otra etapa, me he casado y elijo estar con mi familia”, responde sin ocultar que le duele verse apartada por su madre. Pero tiene claro lo que tiene que hacer y eso pasa por centrarse en el cuidado de su hijo: "Yo soy madre de Alberto, a mí me duele mi hijo, no voy a mentir, antes llamaba y preguntaba por él. Para mí es mi madre y, sobre todo, es abuela”. Es por eso que asegura que “he intentado tener una buena relación con ella, pero tengo 28 años, llega un momento en el que la vida… es que esto se trata de avanzar, tengo una vida, tengo mi hijo y mi pareja”. Pero duele. No puede esquivar las balas: “Yo respeto a mi madre, pero no la entiendo, es que llega un momento en el que todo es una realidad, no puedo sentarme y decir que todo está perfecto, porque no lo está. Tengo la conciencia súper tranquila, le he pedido perdón un montón de veces, tanto en privado como públicamente, pero no voy a dejar que me pisoteen y ya está”, cierra el tema para no traer a su mente dolorosos recuerdos del pasado.