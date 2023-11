Isabel Pantoja pone límites para que sus hijos no hagan más caja a su costa

Isabel Pantoja, aunque está destruida y con los ánimos por los suelos, aún tiene fuerzas para plantar cara a sus hijos y poner remedios a lo que considera un abuso en su contra. La tonadillera se ha cansado de que sus vástagos renieguen ahora de ella. Kiko Rivera no le ha dejado verle en el hospital cuando estaba ingresado y con peligro de muerte, mientras que Isa Pantoja se ha casado rodeada de los enemigos de su madre y con la ausencia de esta como principal atractivo en los titulares. Pero la cantante ha decidido dar un paso más para romper lazos con sus hijos, protegiéndose de ellos incluso cuando haya muerto. Y es que ya está preparando todo para cuando ya no esté en este mundo, expresando sus últimas voluntades y realizando los trámites necesarios para que se cumplan a rajatabla.

Isa Pantoja y Kiko Rivera Gtres

Entre los últimos deseos de Isabel Pantoja para el día en que falte está hacerlo sola. No quiere que la lloren personas que no han velado por ella en vida. Al menos no quiere que sus hijos estén en el tanatorio llorando su muerte, como tampoco serán bien venidos en el funeral. También ha decidido desheredarlos y dejarles tan solo lo mínimo recogido por ley, la legítima. Pero ha dado nuevos pasos que apuntan a marcar aún más la distancia: “Isabel Pantoja ha empezado a tomar decisiones importantes sobre su vida personal y financiera”, aseguran en el programa de ‘Fiesta’, donde se desvelan los nuevos pasos dados por la artista para que sus hijos no puedan lucrarse más a su costa.

Se asegura que la cantante ha comenzado a pagar la deuda que tenía y que ponía en peligro Cantora, la joya inmobiliaria más clara de su otrora imperio. Está pagando la hipoteca que aún tiene sobre la finca para así reducir los intereses. Es más, su situación no sería tan grave como se estimaba hace unas semanas atrás, pues el montante a deber no son 4 millones de euros, sino 1,4 millones, que ya ha empezado a menguar con los correspondientes pagos. “Hay un pacto con Hacienda para que se resuelva esta historia. Pantoja quiere trabajar, porque es su única manera de resolver sus deudas”, aseguran en el citado programa. Un espacio de Telecinco donde también se ha planteado cómo la artista ha cerrado el grifo a sus hijos.

Isabel Pantoja durante el vídeo de presentación del retorno de 'El Hormiguero' Atresmedia

Isabel Pantoja quiere que sus hijos dejen de comercializar con ella para asegurarse platós de televisión o exclusivas en el kiosco rosa. Para ello, “su última voluntad es estar sola. Está cansada. Lo que quiere hacer de aquí hasta que ella, algún día, no esté en este mundo, es que sus hijos no vuelvan a comercializar con ella”, decían en el programa. “Quiere que el día que ella no esté, ellos no tengan ni una oportunidad de vender su funeral, ni el entierro ni cómo se sienten. Si ahora está sola, se quiere ir sola. Está cansada de que siempre su imagen esté por encima de sus propios hijos. Si se casa su hija, se casa su hija, no Isabel Pantoja. Ha llegado al límite. Está cansada de que cada vez que Kiko Rivera o Isa Pantoja le van a ver o tiene un acercamiento con ellos, todo salga publicado en los medios. Y si ella no es quien lo cuenta, entonces, quién lo cuenta. Pues sus hijos”, mantienen en el citado espacio.