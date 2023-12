La dura historia de cómo Isa Pantoja descubrió que era adoptada y la gran mentira de su madre

Isa Pantoja ha querido sincerarse sobre los capítulos más duros de su infancia, marcados por el rechazo de su familia y episodios que una niña no debería haber vivido tras los muros de Cantora. Tal y como lo hizo Ángel Cristo, poniendo a su madre, Bárbara Rey, en la diana de sus traumas, la joven ha señalado a Isabel Pantoja como principal responsable de un sufrimiento que le ha marcado de por vida. Así lo mostró en una sincera entrevista concedida a ‘De Viernes’, donde ha querido rescatar del olvido su complicado embarazo de riesgo cuando era menor de edad, además de cómo se enteró de que fue adoptada y que realmente la tonadillera no era su madre biológica.

Llegó a España procedente de Perú cuando tenía tan solo seis meses de vida. Algo que desconocía por completo, pues su madre quiso protegerla de esta verdad lo máximo posible, tratando de evitar que conociese que llegó a la familia tras un proceso de adopción. Se enteró de ello a los siete años y no precisamente mediante una sosegada conversación en la intimidad de su hogar y teniendo todas las respuestas a su alcance para solucionar sus dudas. En su lugar, fue en el colegio cuando descubrió su condición: “Yo tenía siete años y una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada. Yo ni siquiera sabía lo que era eso”, reconoce Isa Pantoja, que pese al tiempo transcurrido no puede reprimir que las lágrimas inunden sus ojos.

Al terminar las clases regresó a casa y se enfrentó a la verdad con su madre. Eso sí, Isabel Pantoja optó por contarle una historia paralela a la realidad, quizá para minimizar el impacto emocional en la pequeña, aunque también agravó después la situación: “Ese mismo día mi madre vino a mi habitación y me dijo: ‘Yo sé que en el colegio te han dicho esto y te voy a contar una historia’”. La cantante le explicó a su manera a su hija que durante un viaje por Latinoamérica conoció a una niña preciosa y que le preguntó si quería irse con ella a España, pero la niña era tan pequeña que no podía responder por sí misma –recordemos que tenía seis meses-, pero que en el silencio la abrazó y “a partir de ese momento ya nunca nos separamos”.

“Mi madre me dijo que mis padres estaban muertos”, que sufrieron un supuesto accidente de tráfico por el que quedó huérfana. Ella compendió que la habían salvado la vida y estaba disfrutando de una segunda oportunidad de tener una familia: “Para mí ella es mi madre y le debo tanto… ella y Dulce siempre van a ser súper importantes”. No obstante, cuando Isabel Pantoja tuvo problemas con la justicia y tuvo que cumplir condena en prisión en 2014, la verdad salió a flote, porque la madre biológica hizo acto de presencia: “Desde prisión me llamó muy preocupada por lo que iba a contar, pero le dije que no se preocupase, que para mí ella era la única madre que conocía”. De ahí que nunca accedió a tener un acercamiento con su madre biológica, especialmente porque optó por conceder una exclusiva antes de intentar un acercamiento con ella: "Si hubiera contactado conmigo cuando hubiese cumplido 18 años la hubiera escuchado, pero la forma de hacerlo… me demostró que no tenía sentido”, sentencia.