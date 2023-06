Kiko Rivera da platón a su hermana Isa Pantoja en su día más importante

Se comprometieron hace ya tres años, pero, por una u otra razón, todavía no han podido pasar por el altar. Ahora, la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno ya se vislumbra a la vuelta de la esquina, y lo que tendría que ser un día feliz y de celebración, estará marcado por importantes ausencias familiares por parte de la novia.

Aunque resultaba improbable que Kiko Rivera se presentara en la boda, atendiendo a los desafueros que mantiene con su hermana desde hace tiempo, su esposa Irene Rosales acaba de confirmar que no tienen pensado acudir al enlace. “La situación no está para que nosotros vayamos, tampoco quiero nombrar mucho ni meterme mucho ahí pero por mi parte seguro que no”, ha revelado la andaluza. De este modo, también se perderán la boda de su tía las pequeñas Ana y Carlota, a las que Isa Pantoja tiene mucho cariño.

Isa Pantoja y Asraf Beno, dos de los invitados más esperados GEN GTRES

Aunque Isabel Pantoja está invitada, su presencia sigue en el aire. La tonadillera nunca ha visto con buenos ojos al novio, y de un tiempo a esta parte, permanece encerrada a cal y canto en Cantora, de la que sólo sale para cumplir con sus compromisos familiares.

Por supuesto, tampoco estará entre los invitados Agustín Pantoja, el tío de Isa Pantoja, con el que siempre ha tenido más diferencias que complicidad.

Aun así, Isa Pantoja asegura que será uno de los días más felices de su vida y ya cuenta las horas para convertirse en esposa del que parece ser su gran amor.