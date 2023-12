Isabel y Mario, un año después de su separación

L a revista «¡Hola!» se despidió de 2022 con una de las exclusivas más comentadas del año. Isabel Preysler utilizaba su revista de cabecera para confirmar su ruptura con Mario Vargas Llosa, el hombre con el que había compartido los últimos ocho años de su vida y con el que conformaba una de las parejas más consolidadas y mediáticas del panorama nacional e internacional. «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente», explicaba la socialité al anterior medio un 28 de diciembre de 2022. Mientras Tamara Falcó retomaba su relación sentimental con Íñigo Onieva y se producía el milagro navideño del perdón, la «reina de corazones» comenzaba 2023 como soltera.

Un año después, sus vidas han dado un giro de 180 grados. Después de unos meses en el ojo del huracán mediático y de protagonizar un entretenido intercambio de reproches, finalmente la pareja respira tranquilidad y su vida sentimental ha pasado a un segundo plano. La tensión alcanzó en su día tal magnitud que incluso Julio Iglesias tomó cartas en el asunto y salió a defender a su exmujer de las palabras de Mario Vargas Llosa. «Es profundamente injusto cómo se están comportando con ella», declaró el artista el pasado mes de marzo a la revista «¡Hola!».

Isabel Preysler, desde que decidió terminar su relación con el escritor, se ha centrado en su familia y los suyos. De hecho, descarta por completo volver a enamorarse y está disfrutando de su soltería. Eso sí, durante su entrevista en «El Hormiguero», el pasado 14 de diciembre, la socialité no dudó en lanzarle un dardo envenenado a su ex mientras hablaba de sus rupturas: «A estas alturas de mi vida, sí que me duelen menos. Por ejemplo, mi última ruptura no me dolió nada». En estos momentos, Isabel se encuentra rodeada de todos sus seres queridos en Miami celebrando la Navidad en familia junto a sus nietos y feliz de poder festejar unidos estas fiestas un año más , sin necesidad de la compañía de ningún hombre.

El escritor Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler en Arequipa 10/11/2018 Cesar Lanfranco GTRES

Por su parte, el premio nobel ha regresado al lado de Patricia Llosa, la madre de sus hijos y a la que dejó para comenzar su romance con Isabel en 2015. Un mes después de su separación, la boliviana acompañó al escritor hispanoamericano el 9 de febrero a París para asistir a la ceremonia de ingreso en la Academia Francesa.

Desde ese día, Mario y Patricia han vuelto a compartir su vida junto a sus hijos y nietos. «He recuperado mi libertad», aseguró el peruano a la revista «Paris Match» inmediatamente después de su histórico ingreso en la institución.

El escritor y su mujer se encuentran en su país natal celebrando las fiestas navideñas y estarán lejos de nuestro país un larga temporada, según desveló uno de sus hijos a «Vanitatis», dejando bien claro que no quieren saber nada de ninguna cuestión relacionada con Isabel o su familia.

Lo que queda fuera de duda es que, 365 días después de su adiós, ambos han pasado totalmente página y lo único que puede existir entre ellos es indiferencia mutua.