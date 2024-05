Isabel Pantoja se pronuncia al fin sobre la boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

La noticia del enlace de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar ha dejado en shock a todos aquellos que estaban preocupados por el estado de salud del ex alcalde de Marbella. Se desconocen por el momento cuales habrían sido los motivos exactos para tomar esta decisión, aunque hay quien apunta a que fue el propio Fernando Marcos quien tuvo la idea de que se casaran. Sin embargo, los protagonistas han optado por alejarse todo lo posible de los focos. Este viernes ha sorprendido una nueva voz que se ha pronunciado, la de Isabel Pantoja.

La tonadillera vive su gran momento centrada en su gira por sus 50 años en la música y no quiere saber nada del que fue su pareja entre 2003 y 2009. Su relación no acabó en los mejores términos y cuando descubrió por la prensa que Julián y Mayte Zaldívar se habían vuelto a casar solo pudo articular un sonoro “¡Ja!”. Tras analizar la situación muchos han apuntado que los intereses de la pareja serían puramente económicos, pero no han tardado en recordar que podría entrar en juego otro personaje, uno que pudiera dinamitar la relación e impugnar su matrimonio. Lo cierto es que Isabel Pantoja y Julián Muñoz “se inscribieron como pareja de hecho cuando Muñoz estaba preso, con el fin de conseguir vis a vis en la cárcel”, dio a conocer en exclusiva la revista “Lecturas”. Una información que estaba pendiente de revisión, pero que finalmente no importará mucho a la hora de la verdad. Según han adelantado en el programa de “Y Ahora Sonsoles”, los planes de la tonadillera no pasarían por reclamar ningún tipo de pensión de viudedad cuando Julián falte.

La reacción de Isabel Pantoja Antena 3

“Isabel Pantoja no va a mover un papel. Isabel Pantoja quiere seguir siendo la viuda de Francisco Rivera ‘Paquirri’. No tiene intención ninguna de ocuparse de este asunto”, ha declarado Paloma García Pelayo. Todo esto sin contar que la historia entre la tonadillera y el ex alcalde de Marbella pertenece exclusivamente al recuerdo: “Si se pudiera impugnar o no, ni le interesa. Ella lo ha verbalizado a su gente más cercana porque no quiere hacer declaraciones a los medios desde hace tiempo, y menos en algo que tenga que ver con el exalcalde de Marbella. No le tiene ningún cariño, y no le desea nada cariñoso”, zanja la periodista sobre un personaje que ahora Isabel Pantoja solo ve como una sombra más de su pasado.