Ivana Icardi saca las garras por su hermano Mauro tras ser acusado de violencia de género

Ivana Icardi está saboreando las mieles del éxito y la estabilidad personal, aunque se avecinan nubarrones en el horizonte para oscurecer su felicidad. La que fuese estrella de ‘GH Dúo’ y madre del hijo de Hugo, ex de Adara Molinero, ha apostado con fuerza por la música y está cosechando muy buena crítica. También en lo sentimental ha tocado la tecla correcta, al estar viviendo días de amor junto a Finito, el joven que le ha trastocado todos los esquemas. Pero en medio de tan idílica estampa se cuela un turbio problema familiar, cuando su hermano, Mauro Icardi, ha sido acusado de agresión por parte de su ex, Wanda Nara.

Ivana Icardi larazon

El jugador del Galatasaray Spor Kulübü de la superliga de Turquía rompió su relación con Wanda Nara el pasado verano, pero no fue ni mucho menos cordial. Después de un tiempo tirándose los trastos mediáticamente, entre cruce de reproches y acusaciones, ahora ella ha denunciado al futbolista por un supuesto delito de violencia de género: “Ella fue a ver a sus hijas. Era tarde y las hijas e hijos de Wanda estaban durmiendo. Wanda y Mario tuvieron una discusión fuerte donde él no quería que ella se vaya”, decía el periodista Ángel de Brito, poniendo el foco de la supuesta agresión en cómo trató que su ex se marchase. “Como estaban en una habitación, la única forma de que no te dejen salir es interponerse en tu camino o esconderte la llave o lo que sea, y pasó una situación así entre ellos dos. Ella agarró sus cosas, pudo zafar y se fue”. Después, ella regresó días más tarde y “las cosas se fueron de las manos y es ahí donde entra la denuncia por violencia de género y otra caratulada como atentado y resistencia a la autoridad”.

Ante este delicado panorama, Ivana Icardi ha querido sacar la cara por su hermano y defender su inocencia ante la acusación de supuesta violencia de género. Lo hace a través de un comunicado de prensa emitido a través de sus redes sociales, para proteger a Mauro de la polémica y de los comentarios que condenan su presunta agresión a su ex: “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quiere, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor. Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, escribía con contundencia cuál es su postura en toda esta polémica. Quizá se haya mordido la lengua a la hora de valorar a su excuñada y la motivación detrás de presentar una denuncia por agresión contra el futbolista.

Wanda Nara y Mauro Icardi Redes sociales

Ya el propio Mauro Icardi quiso dejar claro en un primer momento su inocencia: “Es toda una exageración de Wanda Nara. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y tengo mis derechos”, enfatizaba el futbolista en los detalles que, según él, no se están teniendo en cuenta a la hora de narrar la historia en los medios de comunicación. Pero también el hecho de que su exnovia decida airearlo todo con los detalles desvirtuados para ensuciar su buen nombre: “Ella lleva todo a lo mediático y desvirtúa todo a favor de su propósito personal. Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje y eso también es violencia psicológica”, se defiende el deportista. No obstante, el debate está abierto y hay quien le recuerda que nada justifica la violencia, ya sea física o psicológica, además de pedirle más contundencia a la hora de negar la agresión de la que se le acusa.