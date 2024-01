Wanda Nara cuenta con todo detalle su primer encuentro sexual con Mauro Icardi

Pese a sus idas y venidas, Mauro Icardi y Wanda Nara siguen con su matrimonio y la argentina ha tenido a bien contar a su hermana Zaira en televisión cómo fue su primer encuentro sexual con el delantero del Galatasaray.

“Por eso colchón habrán pasado unas 200 mujeres, pero después de mí la destrucción del mismo fue total. El colchón ya no le sirvió”, aseguró Wanda Nara en Rumis.

Wanda Nara fue más allá al revelar que su primer encuentro sexual con Mauro Icardi tuvo consecuencias físicas para ella. “Tuve que tomar ibuprofeno cada cuatro horas porque tenía dolor al día siguiente. Me acuerdo de eso porque no estaba acostumbrada a darlo todo”, reconoció.

“Si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que ocurrió después con nosotros”, añadió la argentina.

Según desveló la propia Wanda Nara, Mauro Icardi tenía tantas mujeres en su agenda que contaba con cuatro teléfonos para dividirlas por continentes.

La opinión de Mauro Icardi sobre la carrera de Wanda Nara como cantante

Wanda Nara, que también ejerce como representante de Mauro Icardi, estrenó recientemente ‘Bad bitch’, su primera canción como solista. “Elegí esta canción porque lo que me pasó es que habíamos grabado otros géneros diferentes y cada vez que sonaba este tema o se lo hacía escuchar a algún amigo, me decía: ‘No, por favor… Pónmela de vuelta’. La querían escuchar mil veces”, comentó al respecto. “A mis hijos les encanta. Tienen otra cabeza, nacieron en Europa y escuchan otra música”, agregó.

Bromeando, y asegurando no haber escuchado la canción, Mauro Icardi dijo: «La voy a bloquear de mi Spotify. Lo bueno es que hiciste buen negocio ahí y va a entrar buena plata. Vamos a ver…».

«No puedo decir nada… Es muy movida la canción. No es tropical. No sabemos ni qué ritmo tiene…», señaló el argentino en presencia de su mujer. «Me voy a dar la cabeza contra la pared. Tampoco me sé mucho la letra. No tiene mucha lírica textual», concluyó Mauro Icardi haciendo de rabiar a Wanda Nara.