Jaime de Marichalar y Victoria Federica, juntos en la Semana de la Alta Costura de París

Concluida la Semana de la Moda Masculina de París, la capital francesa sigue apostando por las tendencias con su Semana de la Alta Costura que se extenderá hasta el próximo 30 de enero. Como viene siendo costumbre, celebridades de todo el mundo acuden estos días a la ciudad bañada por el Sena para deleitarse con las propuestas de las firmas más exclusivas y, además, disfrutar de encuentros sociales en un entorno de lo más privilegiado.

Uno de los más leales a esta fecha marcada en el calendario parisino es Jaime de Marichalar. El exmarido de la Infanta Elena es un apasionado de la moda, afición que ha inculcado a su hija menor, Victoria Federica de Marichalar, que suele acompañarlo a sus citas en la Semana de la Moda. Sin embargo, en esta ocasión se le ha visto en solitario acudiendo al desfile de Schiaparelli. Allí ha coincidido con la modelo Kendall Jenner, hermana de Kim Kardashian y también asidua de la ciudad de las luces en los días que rezuma estilo; y Carla Bruni, esposa de Nicolas Sarkozy.

Kendall Jenner en el desfile de Schiaparelli de Madrid Gtres

Carla Bruni en el desfile de Schiaparelli de Madrid Gtres

Pamela Anderson en el desfile de Dior de París Gtres

Jenna Ortega en el desfile de Dior de París Gtres

Venus Williams en el desfile de Dior de París Gtres

Anya Taylor-Joy en el desfile de Dior de París Gtres

Carla Bruni en el desfile de Dior de París Gtres

Beatrice Borromeo en el desfile de Dior de París Gtres

Alessandra de Osma en el desfile de Dior de París Gtres

Victoria Federica en el desfile de Dior de París Gtres

La ex primera dama de Francia tampoco se ha perdido el desfile de Dior, que ha sido especialmente multitudinario en lo que a asistencia de estrellas se refiere. Ha destacado la presencia de Pamela Anderson, firme en la decisión que adoptó hace tiempo de no utilizar ni una gota de maquillaje, Jenna Ortega, Venus Williams y Anya Taylor-Joy. La élite royal ha estado representada por Alessandra de Osma, la esposa de Christian de Hannover, con quien vive desde hace años en Madrid; y Beatrice Borromeo, mujer de Pierre Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco. Esta vez sí, Victoria Federica ha sorprendido con un look total black a su llegada a la muestra de la firma francesa.