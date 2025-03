Javier Urra, exdefensor del menor, advierte a Ana Obregón: "La Fiscalía de Menores puede intervenir"

El pasado 20 de marzo, la nieta de Ana Obregón, fruto de un proceso de gestación subrogada, alcanzó su segundo año de vida. Una fecha muy especial que la actriz quiso celebrar, aprovechando además que solo dos días antes, el 18, ella también cumplió 70 años.

Aunque arrastra un profundo duelo desde la muerte de su hijo, se queda con una de las reflexiones que compartió con ella antes de su prematura despedida: “Desde que mi hijo me dejó, no volví a celebrar cumpleaños hasta el año pasado, que ya estaba Anita. En realidad no lo celebro, solo con mis hermanos y Anita… Él me decía que cumplir años es un privilegio”, comentó a LA RAZÓN.

Es por esto que quiso compartir su alegría por el cumpleaños de Anita en sus redes sociales, pero no todo el mundo aplaudió su mensaje, y muchos la acusaron de sobreexponer la figura de una menor que no ha decidido dejarse ver ante más de un millón de seguidores.

El exdefensor del menor habla de Ana Obregón

Javier Urra, exdefensor del menor, ha sido muy claro en este sentido. Aunque considera que, de momento, la Fiscalía de Menores no tiene razones para intervenir, sí podría “darle un aviso, porque si sigue así, dentro de un años, se pueden ver lesionados los derechos de la niña”.

El psicólogo Javier Urra, primer Defensor del Menor de España Daniel Pérez Agencia EFE

Urra se refiere no solo a las ocho portadas que Ana Obregón ha protagonizado junto a su nieta en la revista “¡Hola!”, sino a las palabras con las que se refiere a ella, asegurando que le salvó la vida o que llegó para ayudarla a superar el duelo por la muerte de su hijo.

“Cuando la niña tenga 6 o 7 años va a escuchar lo que dice, todo eso de que le ha salvado la vida, y la está poniendo en una disquisición cuando lo que tiene que hacer a esa edad es jugar y aprender”, recalca Urra en “Espejo público”.

De seguir así, Urra tiene claro que “a la larga, la Fiscalía de Menores tendrá que intervenir”, y lanza un claro consejo a Obregón: “Deja de exponerla tanto, porque sé que la quieres mucho, y si tanto la quieres, debes protegerla”.

De hecho, Urra pone el foco en el cambio de postura que Obregón ha mostrado en cuestión de años, puesto que cuando su hijo Álex era menor fue ella la que acudió a él, cuando era defensor del menor, en busca de ayuda: “Me dijo que le estaban robando imágenes de su hijo que atentaban contra su intimidad y conseguimos que el legislador cambiarla la ley. En ese entonces, estaba muy interesada en proteger la imagen de los menores, cosa que hoy no está haciendo”.