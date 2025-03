Ana Sandra cumple dos años: así ha cambiado la vida de Ana Obregón tras el nacimiento de su nieta

Hoy se cumplen 2 años del nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón. La pequeña nació por gestación subrogada en el hospital Memorial Regional de Miami y su llegada al mundo causó un gran revuelo mediático. Tanto es así, que incluso se convirtió en debate nacional.

Tras el la muerte de Aless Lequio el 13 de mayo en 2020, la actriz perdió las ganas de vivir y estuvo sumida en un profundo duelo durante años. Con el nacimiento de su nieta, Ana Obregón volvió a nacer. "No puedo más que darte las gracias por llenar de luz mi corazón sumido en la más profunda oscuridad y mutilado por un inmenso dolor. Gracias por tu sonrisa, tus balbuceos , tus gateos y primeros pasos", escribió la actriz en Instagram por el primer cumpleaños de su nieta.

Centrada en Ana Sandra

Ana Obregón está totalmente volcada en la crianza de Ana Sandra. Hace tan solo dos días, la actriz cumplió 70 años y celebró esta fecha tan señalada junto a su nieta en la más estricta intimidad. "Desde que mi hijo me dejó, no volví a celebrar cumpleaños hasta el año pasado, que ya estaba Anita", confesó la presentadora a este periódico horas antes de su cumpleaños. "Él me decía que cumplir años es un privilegio".

Ana Obregón durante el bautizo de Ana Sandra Lequio Gtres

Ana Obregón ha vuelto a recuperar la ilusión y las ganas ganas de vivir con Ana Sandra. Con su hijo siempre presente, la actriz se está encargando de que su nieta sepa quién es su padre. En una entrevista que concedió a la revista "Elle" en septiembre de 2023 desveló que llevaría a la pequeña a la tumba de su hijo cuando cumpliera dos años. "La llevaré cuando cumpla dos años y le enseñaré dónde está el cuerpo de su papá, porque él está en el cielo, y le explicaré todo. Sé que cuando tenga 13 años me dará las gracias por haberla traído a este planeta, por haber luchado, por ponerme el mundo por montera y haberlo hecho sola", explicó la presentadora.

Los planes de Ana Obregón por el cumpleaños de Ana Sandra

De momento, se desconoce cómo celebrará Ana Obregón el segundo cumpleaños de su nieta Ana Sandra. El año pasado, la actriz organizó una fiesta íntima y familiar por el primer aniversario de la pequeña, marcada por la ausencia de Alessandro Lequio, abuelo de la niña. Este año, no sería de extrañar que, al igual que en 2024, Ana Obregón reuniera en sus allegados más cercanos para festejar el cumpleaños de su nieta.