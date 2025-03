Jedet, obligada a operarse de nuevo para arreglar los "desperfectos" de su primera liposucción: "Fibrosis y agujeros"

Carmen Jedet, actriz conocida por su papel en “Veneno”, acostumbra a compartir con sus más de 400.000 seguidores de Instagram cada nuevo retoque estético al que se somete. Para ella, es una forma de legitimar estas intervenciones y, además, demostrar que no todo lo que se ve en redes es real. En los últimos días venía avisando de que se encontraba guardando reposo absoluto a consecuencia de otra intervención, y por fin ha ofrecido detalles sobre su último paso por quirófano.

“Sé que muchos piensan que soy "adicta" a la cirugía, pero la verdad es que me habría encantado que la primera vez que me hice la liposucción (2022) todo hubiera salido perfecto y no tuviera que repetir el proceso”, ha comenzado explicando. La actriz lamenta que desde entonces arrastra secuelas indeseadas que le afectaban tanto a nivel estético como de salud, y por fin les ha puesto remedio.

“Después de esa primera intervención, quedaron algunos desperfectos en mi cuerpo (sobre todo en mi vientre), como fibrosis, agujeros y detalles que simplemente no me hacían sentir bien. Por eso, durante tres años busqué al cirujano perfecto y, por fin, lo encontré. El 21 de febrero entré al quirófano y esta última intervención no solo fue un retoque estético, sino también una forma de recuperar mi bienestar y cuidar mi salud”, celebra la creadora de contenido.

Jedet ha continuado explicando el tipo de intervención a la que se sometió, recalcando que su objetivo no era solo encontrarse mejor físicamente, sino solucionar los problemas de salud que esos “desperfectos” le estaban ocasionando: “Me sometí a una abdominoplastia para corregir la piel abdominal y arreglar mi vientre. Aprovechando que iba a entrar en quirófano, le pedí al doctor Klenner que esculpiera las zonas que habían quedado con imperfecciones tras mi cirugía anterior (brazos, caderas y glúteos)”.

Del mismo modo, ha indicado que también tuvo que ser intervenida de una hernia ventral. “Para quienes no están familiarizados, una hernia ventral ocurre cuando parte del contenido abdominal se desplaza a través de una debilidad en la pared del abdomen. Esto no es solo un tema estético, sino también una cuestión de salud, ya que puede causar molestias y, a largo plazo, afectar la función normal del abdomen”, explica Jedet.

Por último, insiste en que sus repetidos pasos por quirófano no tratan de “perseguir una imagen perfecta, sino de corregir lo que no salió bien y de cuidar mi salud integralmente. Cada uno tiene su camino, y este ha sido el mío para sentirme mejor y recuperar mi calidad de vida”.