Jedet se arrepiente de los rellenos excesivos: sube la demanda de tratamientos para revertir estos efectos

Jedet ha confesado en el podcast "Entre el cielo y las nubes" de Laura Escanes la cara B de los procedimientos estéticos en el rostro. "Cuando empezó la moda de los rellenos de ácido hialurónico y bótox, sobre el 2012 o 2013, fuimos todas a pincharnos. A ti te decían que eso (lo que pinchaban en la piel) se iba en seis meses. Y es mentira. Tu boca nunca va a volver a ser la misma", ha afirmado Jedet, cuyas palabras han sido complementadas por las declaraciones de Laura Escanes. "Decían que se reabsorbía. Yo hace años que no me pincho los labios y mira los morros que tengo".

Esto es sólo un ejemplo más de los efectos de años de retoques. Las últimas imágenes de Kristin Davis, Charlotte en 'And Just Like That' demuestran que se ha retirado las infiltraciones de ácido hialurónico. La Dra. Beatriz Beltrán, fundadora de la clínica que lleva su nombre y único miembro español de la ISAC (Sociedad Internacional de Complicaciones Estéticas) nos habla de cómo se pueden eliminar los rellenos excesivos que deforman el rostro.

De la cara de alien a los pómulos de ardilla: se dispara la demanda de tratamientos para revertir los rellenos excesivos

Rellenos: ¿son la solución real para frenar la flacidez?

“Cada vez más personas desean eliminar el exceso de rellenos que deforman su rostro. Suele ocurrir con pacientes que tienen un miedo extremo al descolgamiento y piden más. De ahí la importancia de dar con expertos que sepan decir no. La flacidez no se puede corregir solo con pinchazos que provocan rostros sobre hinchados en pómulos, labios y ángulo mandibular de aspecto antinatural. Afortunadamente, disolver los rellenos excesivos y devolver una apariencia más natural, proporcionada y definida es posible”, explica la Dra. Beatriz Beltrán, fundadora de la clínica que lleva su nombre y único miembro español de la ISAC (Sociedad Internacional de Complicaciones Estéticas).

Ácido hialurónico Objetivo Bienestar

Adicción a los rellenos: ¿cómo frenarla?

“Inyectar demasiado relleno en la cara provoca una apariencia distorsionada e hinchada. Ocurre cuando el paciente presenta adicción a los pinchazos porque su prioridad es evitar la flacidez a toda costa y pide una cantidad elevada de jeringuillas para conseguir efectos inmediatos. Esto tiene sus riesgos. Los profesionales no podemos pensar en el resultado inmediato, que tiene que ser excelente, pero debemos tener en cuenta la repercusión de los tratamientos a largo plazo. Atiendo muchos casos de pacientes descontentos que buscan revertir infiltraciones excesivas e inadecuadas de fillers. Ya no quieren tener un aspecto antinatural, como unos labios demasiado llenos y líneas de mandíbula exageradas".

¿Esta adicción está relacionada con el Trastorno Dismórfico Corporal (TDC)?

“Sí, las caras sobre hinchadas se dan en muchas personas con trastorno dismórfico corporal (TDC), que tienen una preocupación obsesiva por su apariencia y están extremadamente angustiadas por su aspecto. Están descontentos, piden más y hay un médico que se lo da. Estas personas se sienten feas y no reconocen que su problema es psicológico. Tienen que dar con una ética deontológica para que el médico sepa decir cuándo parar”.

¿El exceso de fillers puede provocar descolgamiento?

“Sí, sobre todo en la mandíbula y en las ojeras, zonas de riesgo en las que, muchas veces, se colocan tantos fillers que pueden provocar descolgamiento por el peso que ejercen. Corregir la flacidez a base de pinchar y pinchar no es la solución. Debemos combinar otras técnicas, como radiofrecuencia o ultrasonidos, para un resultado natural a largo plazo; así evitamos el exceso de fillers”.

Retoques estéticos con ácido hialurónico. Pinterest

¿Qué rellenos se pueden disolver?

“La única sustancia que se puede disolver es el ácido hialurónico, uno de los fillers que más se utiliza en los tratamientos faciales. Existen muchos tipos, unos aportan más volumen que otros; y hay ácidos que solo hidratan y no rellenan. Depende de su reticulacion, de su cohesividad y de la tecnología en que se basan. Ahora, además, sabemos que la duración del ácido hialurónico es mayor de lo que dicen los laboratorios y existen estudios donde pasados años pequeñas cantidades persisten en los tejidos”.

¿Qué sustancias no pueden disolverse?

“Es importante aclarar que no podemos disolver los estimuladores de colágeno como hidroxiapatita cálcica, policaprolactona y ácido polilactico; ni los rellenos de grasa autóloga. Como no hay antídoto para ellos la mejor solución es recurrir a médicos con mucha experiencia porque su efecto no se puede revertir”.

¿La toxina botulínica se puede eliminar?

“La toxina botulínica no se puede eliminar, pero no rellena, así como tampoco rellenan las vitaminas o el plasma rico en plaquetas. Los neuromoduladores solo estiran, pero pueden dar la sensación de relleno porque modifican la movilidad y la fuerza de algunos músculos los primeros días o semanas. El buen uso de la toxina depende del experto que la aplique. Se puede realizar de forma muy natural manteniendo la movilidad sin cambiar la expresión. Porque, aunque todos los médicos ponen toxina, no todos saben hacerlo con naturalidad”.

Botox en medicina estética DREAMSTIME DREAMSTIME

El ácido hialurónico ha sido el relleno que más éxito ha tenido en los últimos años. ¿Se puede disolver? ¿Con qué sustancia?

“La hialuronidasa es la enzima que disuelve el exceso de ácido hialurónico. Algunas personas son alérgicas a esta enzima, por eso antes que nada probamos en una pequeña área. La hialuronidasa descompone el ácido hialurónico y luego el cuerpo lo excreta. Esta enzima se tiene que saber inyectar porque debemos calcular bien la dosis para que solo afecte al relleno y no al tejido de alrededor. El resultado es muy rápido, ya que comienza a disolver el relleno al instante y continúa haciéndolo durante unos días después. Revisamos a la semana y si se necesita se vuelve a inyectar”.