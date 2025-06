Jedet saca a la luz un sorprendente mensaje que la influencer RoRo le mandó en 2017

Aunque Carmen Jedet ha alcanzado mayor notoriedad por sus papeles en proyectos como “Veneno”, serie en la que dio vida a la icónica Cristina Ortiz en sus años de juventud, lo cierto es que su popularidad en redes sociales se remonta a varios años atrás.

Fue de las primeras creadoras de contenido que empezó a destacar en YouTube e Instagram con su primer nombre como artista, King Jedet, antes de comenzar su transición. Sus primeros vídeos combinaban comentarios sobre cosmética, vida personal, activismo y su proceso de autodescubrimiento, lo que la convirtió en un referente para jóvenes trans. Además, en 2017 lanzó la canción “Reinas”, en colaboración con Ms Nina, marcando el paso de youtuber a cantante y actriz emergente.

Un tema que se convirtió en un éxito en redes sociales y que conquistó a miles de usuarios. Por lo visto, entre ellos se encontraba una jovencísima Rocío López, influencer conocida ahora como RoRo. Ahora cuenta con millones de seguidores en Instagram y TikTok, pero en ese momento tenía solo 14 años y era una completa desconocida para el público.

De hecho, le mandó un bonito mensaje a Jedet que pasó desapercibido hasta ahora, cuando, rebuscando en su bandeja de entrada, la actriz se ha encontrado con él y ha decidido compartirlo.

“Hola, hoy te he visto en la calle Fuencarral y me quería hacer una foto contigo, pero no llevaba el móvil y también me daba vergüenza decirte ‘hola’. Así que quiero que sepas que te adoro y te admiro muchísimo, reina”, dijo Roro a Jedet, un mensaje que esta no respondió.

Tras hacerlo público, la actriz ha destacado lo “mona” que le parece “la RoRo de 2017”, una apreciación que ha extrañado a sus seguidores, hasta el punto que uno de ellos ha preguntado: “¿la de ahora no?”.

En los últimos meses RoRo ha sido señalada por sus publicaciones, que muchos interpretan como una defensa del movimiento trad wife (abreviatura de traditional wife), el cual promueve ideales de feminidad y roles de género tradicionales, como el de la mujer dedicada al hogar y a la crianza.

Los más críticos con ella señalan que sus mensajes idealizan un modelo de familia anacrónico y excluyente, asociado en ocasiones con narrativas de extrema derecha que buscan revertir avances en igualdad de género. Aunque ella sostiene que su estilo de vida es una elección personal y no un posicionamiento político, parte del considera que este tipo de discursos puede reforzar ideologías conservadoras y antifeministas en un contexto global cada vez más polarizado. Por eso, su apoyo a Jedet en 2017 puede resultar sorprendente y esclarecedor en este sentido.