Jesulín de Ubrique celebra por todo lo alto sus 50 años con sonadas ausencias

Jesulín de Ubrique no iba a pasar por alto su 50 cumpleaños, pues es una cifra redonda digna de ser celebrada por todo lo alto. Aunque su aniversario fue el pasado 9 de enero, no ha sido hasta este sábado cuando el torero ha congregado a su familia más estrecha, a su núcleo duro, a brindar por su medio de siglo con vida. Así, hemos podido ver a las puertas de un restaurante de Arcos de la Frontera a su mujer, María José Campanario, así como a su hermana, Carmen Janeiro, que no se han querido perder el acontecimiento. No han sido las únicas en sumarse al plan y degustar los manjares de su región compartiendo mesa y mantel.

Muy sonriente, Jesulín de Ubrique ha reaparecido feliz a la entrada del establecimiento. Se alegraba de ver allí a la prensa y de recibir las felicitaciones de los congregados. Preguntado por qué deseo pedirá cuando sople las velas de su tarta de cumpleaños, él lo tiene muy claro: “Mantener otros cincuenta como llevo hasta ahora”. Pero antes tenía por delante una divertida velada con su familia, dispuesta “a disfrutar y pasarlo bien”, como así reconocía cuando llegaba acompañado de su esposa y dos de sus hijos, Julia y Jesús Alejandro.

También se vio acceder al restaurante a Carmen Bazan, que también es su día porque hace 50 años dio a luz a su famoso hijo. Tiene el mismo derecho que su vástago a ser homenajeada en este día, de ahí que haya llegado muy feliz al asador gaditano en el que saciarán su apetito y compartirán confidencias y risas en la sobremesa. Después llegaban los padres de María José Campanario, Pepe y Remedios, así como Diego, el cuñado del diestro.

