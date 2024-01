Belén Esteban, cabreada con Susanna Griso por un comentario sobre su hija

Este martes 9 de enero era un día especial para Jesulín de Ubrique, pues cumplía la redonda cifra de los 50 años. Sin embargo, el aniversario se le ha amargado un poco por la polémica que ha surgido a su alrededor y, de nuevo, con Belén Esteban como protagonista. El diestro prefiere no hacer demasiado ruido sobre su vida privada, salgo que él quiera ponerse frente a la cámara en un plató o se siente con un periodista para su revista de cabecera. Sin embargo, esta vez todo ha comenzado con una preciosa felicitación que su hija, Julia Janeiro, le dejó en las redes sociales para que el mundo pudiese conocer lo que siente por su padre: “Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener”. Estas palabras han suscitado cierta controversia.

Julia Janeiro y Jesulín de Ubrique Instagram

Esa afirmación del “mejor padre”, parece haber removido algo en el interior de Belén Esteban, que no dudó en responder en sus redes sociales a golpe de fotografía. Lo hizo con un storie en el que mostraba al gran orgullo de su vida, su hija Andrea Janeiro, que no goza de tan buena relación con su padre. Desde hace muchos años se ha venido denunciando públicamente que el torero no atesora tan buen trato con su hija mayor como con el resto de hijos que tuvo junto a María José Campanario. Esto ha sido ampliamente tratado en los platós de televisión, también en el de ‘Espejo Público’, liderado por Susanna Griso. La presentadora parece que no ha estado acertada con sus comentarios en este asunto, a ojos de la propia Belén Esteban.

“Belén Esteban está un poco enfadada”, introduce Gema López, que era compañera de la protagonista en ‘Sálvame’ y conoce muy bien cómo ha sentado las palabras en su amiga. Este miércoles, la periodista le anunciaba a la presentadora que había cometido un error y que Belén estaba molesta. “¿Con quién?”, se preguntaba Griso. “Contigo”, sentenciaba de nuevo la colaboradora, obligando a su compañera a dar explicaciones sobre lo sucedido.

Belén Esteban junto a su hija Andrea Janeiro Instagram

“Yo lo que digo es que si Julia ahora hace esa declaración de amor es porque no está en activo Belén Esteban”, repite su argumento Susanna Griso, que cree que el motivo por el que se ha cabreado es por mencionar que ahora no tiene un plató de televisión en el que trabajar. Pero no iban por ahí los tiros. La exmujer de Jesulín de Ubrique no estaba molesta por esta cuestión. “Es por lo que dijiste de que habían sido varios años de caña y eso ha distanciado. Ahora son mayores y lo mejor es que se entiendan los mayores”. Un tema que hace alusión al poco trato de Andrea y Julia Janeiro hasta que retomaron el contacto hace unos años para volver a ser inseparables, pese a las rencillas de sus padres: “Lo que no conseguimos nosotros, lo han hecho ellas”.