Jesús Calleja, destrozado por la muerte de un amigo en trágicas circunstancias

La muerte del alpinista Carlos Suárez ha dejado un gran vacío entre los amantes de la aventura. Son muchos los amigos que ha atesorado el deportista entre sus compañeros de profesión, quienes este miércoles han querido mostrar su desconsuelo ante la triste noticia. A los 52 años perdía la vida durante el rodaje de ‘La fiera’ en la Villa de Don Fadrique, Toledo. Estaba saltando desde un globo aerostático y no se le abrió correctamente el paracaídas.

Lo doloroso es que estaba rindiendo homenaje en la cinta a tres amigos que murieron en similares circunstancias: Manolo Chana, Álvaro Bultó y Darío Barrio. A todos ellos los conocía bien Jesús Calleja, que este miércoles se ha mostrado devastado al conocer la muerte de su amigo Carlos. Lo ha hecho a través de una emotiva carta que ha provocado una oleada de mensajes de ánimo hacia el presentador y condolencias hacia la familia y amigos de Carlos Suárez. También le han querido dar consejos para que termine perdonándole por no cumplir su promesa.

La triste carta de Jesús Calleja a Carlos Suárez

“Cuántas aventuras juntos… desde que éramos chavales… ya sabíamos los riesgos que corríamos, pero estoy un poquito enfadado contigo, en el instante que recoge esta foto en Riglos me prometiste que ese iba a ser tu último salto”, le reprocha el aventurero leonés a su amigos, que acaba de perder la vida honrando la memoria de tres amigos que perdieron la vida en otros saltos. La pasión por la adrenalina unió sus caminos, pero ahora también les ha separado, dejando a Calleja sumido en la tristeza.

“Hoy todos los amigos y compañeros estamos muy tristes. Te has ido demasiado rápido, pero sabemos que has vivido la vida con pasión hasta el final. ¡Te quiero mucho amigo!”, le dedicaba emocionado Jesús Calleja como acompañamiento a una imagen junto a Carlos Suárez en Riglos. Esa que fue su última aventura, donde se prometieron no volver a saltar y comenzar a bajar el ritmo, pero que no pudo cumplir. Su paracaídas falló al saltar desde un globo aerostático. Se investiga qué sucedió, pues no funcionó tampoco el de emergencia que se dispara de forma automática. Desde la producción de la película lamentan lo sucedido y subrayan que “las maniobras se han llevado a cabo bajo las estrictas medidas de seguridad que obliga este tipo de actividad”.