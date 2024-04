Joaquín Torres recibe el alta hospitalaria: "Podía haber sido un cáncer de huesos"

Joaquín Torres ha recibido el alta. Así lo ha confirmado la revista "Semana" en su web. El arquitecto ha abandonado el centro médico en el que ha estado ingresado a consecuencia de una infección de huesos, por la que el catalán ha tenido que ser operado hasta en cinco ocasiones.

"Estoy muy feliz. Estoy pletórico, se me cae la baba. No sabéis lo que es esto, no os imagináis. Agradezco muchísimo el cariño, porque es alucinante. Me siento Rambo", ha explicado feliz de volver a casa junto a su marido, Raúl Prieto.

El arquitecto ha tenido varias complicaciones a raíz de su operación de prótesis de cadera que le colocaron a finales de 2023. Lo que no podía imaginar es que una operación relativamente sencilla se iba a complicar tanto. "Él estaba convencido de que yo tenía una infección de huesos. Al final tenía razón, se me había instaurado en las placas que me habían instaurado el 12 de diciembre y no se detectaba", ha revelado.

De hecho, si no hubiera sido por la rápida intervención de los médicos la situación se podría haber agravado. "Podría haber causado incluso un cáncer de huesos y hubiera pervertido la prótesis, porque todo el mundo decía que no había nada. Pero mi médico pidió por precaución unos cultivos y ahí salió todo, un virus muy complicado", ha destacado.