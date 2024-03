Joaquín Torres, roto, confirma su crisis con Raúl Prieto: “Cuando las cosas no funcionan…”

Joaquín Torres lleva un tiempo arrastrando muy malas noticias. En el terreno profesional no tendría mayor queja, aunque se marchase de ‘Espejo Público’ cabreado dando por finalizada su colaboración con polémica. Después llegó el atropello que le mandó al hospital y centrar toda su atención en recuperar la salud perdida. Los palos que la vida le preparaba tuvo el más doloroso hace unas semanas, cuando falleció su madre, sumiéndole en la más profunda tristeza y convirtiéndole en un mar de lágrimas. Pero su llanto no cesa y es que tiene problemas en su matrimonio con Raúl Prieto, como así ha confesado él mismo sin poder contener de nuevo la emoción.

Joaquín Torres y Raúl Prieto GTRES

El arquitecto de los famosos también ha sabido ganarse un hueco en los platós de televisión, asociando su imagen ahora a Antena 3. Así ha acudido en la tarde de este jueves a charlar en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre la delicada cuestión de las herencias familiares. Él está inmerso en el proceso de reparto de propiedades y recuerdos de su madre, poniendo su propio ejemplo para ayudar a otras personas a solventar ciertas dudas. Pero tanto se ha abierto al tratar esta dolorosa cuestión para él con la muerte de su progenitora tan reciente, que al final se ha derrumbado. Y lo hace al poner sobre el tapete informativo que este drama familiar ha terminado por hacer mella en su matrimonio conRaúl Prieto, ahora inmerso en la dirección de ‘Supervivientes’. También por el hecho de tener que lidiar con problemas médicos.

Joaquín Torres ha reconocido a Sonsoles Ónega que debe pasar una vez más por quirófano para sanar su dolencia: “Me tengo que volver a operar por tercera vez. Hasta que no me operen no dejará de dolerme”, se quejaba, a la vez que reconocía que en estos momentos ha tenido que centrarse exclusivamente en recuperar su salud y sanar tanto física como emocionalmente: “Yo ahora mismo me priorizo yo. Tengo que sanarme yo para poder dar a mis hijos, a Raúl”, detallaba. Y es que, para él, “para poder ser generoso tengo que estar bien yo, tengo que salir de este agujero. Me duele muchísimo. Sé que no estoy a la altura, pero es que no puedo”, comenzaba a emocionarse Joaquín al analizar su difícil situación personal en directo.

Es ahí cuando Joaquín Torres ha reconocido que está atravesando una crisis matrimonial con Raúl Prieto. Que a pesar de estar enamorados y su deseo de pasar el resto de la vida juntos, lo cierto es que estas dificultades están siendo un obstáculo difícil de salvar: “Raúl está siendo el pobre todo, en esta especie de incomprensión, lo estamos pasando mal como pareja”, reconoce, ya completamente destrozado y sin posibilidad de calmar la emoción que le quebraba la voz. “Yo ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada…”, llega a pronunciar sin querer terminar la frase. Eso sí, rápido mantiene que “es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario”, se reafirma, dejando muy preocupados a los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ con su revelación y su bajo estado anímico.