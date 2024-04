Joaquín Torres, ingresado en el hospital, desvela su último parte de salud

Joaquín Torres está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida desde que el pasado mes de diciembre sufrió un grave accidente de moto. Además de su delicado estado salud, el arquitecto de los famosos ha tenido que hacer frente a la terrible pérdida de su madre, situación que ha motivo a separarse temporalmente de Raúl Prieto, con el que se unió en matrimonio hace once meses en Sevilla, por estar viviendo una gran crisis emocional. Hace un mes, confirmó la triste noticia y reveló que había abandonado el domicilio conyugal: "No hay ruptura en absoluto, hay una gestión del dolor para que podamos soportarlo, para que él pueda soportarlo y yo pueda soportarlo". Tomó esta drástica decisión para"no sentirme una carga y él no seguir dando más de lo que debe porque él tiene derecho a una vida, tiene derecho a concentrarse en su trabajo, en su programa, en salir, en tener vida, y claro que está conmigo a muerte y es imposible estar más, pero por generosidad yo no puedo pedir más justamente porque lo quiero".

Ahora, el televisivo ha vuelto a pasar por quirófano y, desde el hospital, ha compartido un tranquilizador vídeo a todos sus seguidores desvelando su actual estad de salud. Abrumado por todos los mensajes de amor que ha recibido a lo largo de estos días, Joaquín Torres ha agradecido públicamente el cariño que no para de recibir desde hace meses. "Estoy abrumado una vez más por los miles de mensajes que me habéis enviado. La operación ha salido bien y la recuperación favorable. Vuestro apoyo me ha ayudado y me ayuda muchísimo todo este tiempo...", ha escrito en el post.

"Después de cuatro meses, los más duros de mi vida, empiezo a ver la luz. Me han operado cuatro veces de la cadera y parece que la prótesis funciona", ha comenzado diciendo el marido de Raúl Prieto. "Puedo hasta levantar, y casi andar, pero no me dejan andar, pero casi. De verdad, estoy fenomenal, no me duele. En dos días esto ha mejorado muchísimo", ha explicado el arquitecto. "Sobre todo he hecho este vídeo para agradecer el apoyo que ha sido vital en estos cuatro meses", ha declarado sobre la realidad tan complicada que está viviendo desde el pasado mes de diciembre.

Poco a poco, Joaquín Torres se va recuperando del grave accidente que sufrió el 4 diciembre tras ser atropellado por un coche nada más salir de su garaje. "Me he fracturado la pelvis por varias partes, el antebrazo también y me he lesionado el hígado y el pulmón", desveló el 7 de diciembre, tres días después del fatídico momento que cambió su vida para siempre. A pesar de que le queda todavía una larga recuperación, parece ser que lo peor ya ha pasado.