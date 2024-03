Joaquín Torres señala a uno de sus hermanos por "destruir" el patrimonio familiar

Tras el fallecimiento de su madre, Joaquina Verez Vivanco, el pasado 2 de marzo, Joaquín Torres y sus hermanos están destrozados. "Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor", comenzaba el arquitecto el mensaje en el que hacía pública la muerte de su progenitora, a quien estaba muy unido. "Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado, que nada ni nadie podrá superar".

A ese dolor hay que añadir ahora el cisma familiar provocado por uno de sus hermanos, Julio, que ha actuado "bajo una mala praxis" en la gestión empresarial de la familia, lo que les ha provocado grandes deudas. Aunque el montante total no se conoce, Torres sí que insisten en el "profundo dolor personal" que les ha ocasionado su actitud. Es por ello que Joaquín Torres y sus hermanos, Mayte y Andrés, han interpuesto una querella contra él para recuperar el control de las compañías. Un proceso en el que incluyen pena de prisión.

El comunicado íntegro de Joaquín Torres publicado por Semana es el siguiente:

"La familia Torres Verez [Joaquín, Mayte y Andrés] tras el fallecimiento de Dña. Joaquina Verez Vivanco quiere comunicar: Nuestro hermano Julio Torres Verez en virtud del apoderamiento otorgado y la administración de las sociedades familiares ha actuado bajo una mala praxis en cuanto a la gestión de estas, así como en cuanto a la gestión de las relaciones personales con los miembros de la familia Torres Verez.

Al margen del grave incumplimiento de las mínimas obligaciones que un hijo debería tener para con sus padres, máxime cuando tenía el conocimiento pleno del delicado estado de salud que vienen arrastrando nuestros padres desde el año 2021, debemos sumar la derivación hacia nuestros padres de la responsabilidad de los actos desarrollados por él ante las distintas Administraciones Públicas y Privadas. Ello se consuma en una querella presentada en el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid (diligencias previas procedimiento abreviado 111/2022) contra nuestros padres. En esta querella Julio Torres ataca directamente a nuestros padres y requiere formalmente prisión para ambos.

En la actualidad, Julio Torres Verez ha solicitado su reingreso como Letrado de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Cultura. Hecho que queremos hacer constar para que desde Transparencia y Presidencia adopten medidas de revisión e investigación del cargo.

Todo ello ha conllevado la redacción del presente comunicado para conocimiento de los medios haciendo pública la gravedad de la situación familiar la cual atravesamos. Todo lo manifestado es notorio y demostrable con pruebas que acreditan lo expuesto.

Los ingresos y el patrimonio de las sociedades familiares han sido derivados a supuestos testaferros. Desde la familia Torres Verez se han interpuesto una serie de querellas cuyo objetivo es recuperar el control de las compañías y patrimonio familiar destruido por Julio Torres Verez".