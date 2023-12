Este es el parte de salud de Joaquín Torres tras someterse a una "compleja" operación de 8 horas

Mal momento para Joaquín Torres. El arquitecto continúa ingresado en el hospital desde la semana pasada tras haber sufrido un grave accidente de tráfico mientras circulaba en su moto por Madrid. Tal y como él mismo explicó, un coche lo atropelló después de salir de su garaje "sin mirar", causándole severas consecuencias: "Me he fracturado la pelvis por varias partes, el antebrazo también y me he lesionado el hígado y el pulmón".

"Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos invisibles para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%", lamentó entonces, confirmado que debería pasar por quirófano para dar comienzo al lento proceso de recuperación.

Ahora, y tras unos días alejado de las redes sociales, Torres ha vuelto a compartir la última hora sobre su estado de salud y ha confirmado desde el hospital y con una voz muy debilitada que ya ha sido intervenido. "Me operaron ayer. Fueron ocho horas y ha sido una operación muy compleja, pero estoy bien", ha revelado el arquitecto.

Además, Torres ha aprovechado para agradecer las muestras de afecto que ha recibido de parte de sus seguidores en los últimos días, y también ha enviado un mensaje de apoyo al personal de la sanidad pública española, a quienes agradece el buen trato recibido: "Estoy abrumado por la cantidad de mensajes de cariño que he recibido tras mi accidente. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a la sanidad pública en general. Me emocionó mucho al hablar de esto porque no sabemos lo injustos que somos con este sector".

Historial accidentado

No es la primera vez que Joaquín Torres sufre un susto de este tipo. En 2014 fue atropellado por un vehículo conducido por un joven de 19 años, tal y como él mismo relató en "Sálvame": "Yo crucé por el semáforo, no me preguntes si estaba verde o en rojo porque no me acuerdo, crucé y me arrolló un coche. No tengo conciencia del momento hasta que estuve en la ambulancia".