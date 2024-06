José Manuel Parada operado de urgencias

José Manuel Parada ha sido operado de urgencias. El colaborador del programa "Juntos" ha hecho llegar a la redacción del programa una imagen en la que se le ve tumbado en una cama del hospital, con el gotero puesto y rodeado de cables. Con humor, hace la señal de la victoria, tras salir del quirófano donde según él mismo confirma la operación ha sido un éxito. "Estoy débil, sin fuerza, pero pensando que me lo he quitado de encima".

Una inflamación de la vesícula ha sido el motivo que estaba poniendo en serio riesgo la salud del de Monforte de Lemos. El colaborador se había embarcado en un viaje de trabajo, en el que "hice una parada en el Bierzo, para ver a mi madre y mi familia, y me empecé a notar mal".

Su familia temió lo peor y Parada tuvo que pasar por quirófano de forma urgente para salvar su vida. "El susto fue tremendo. Vine por un dolor y me dijeron que tenía que entrar al quirófano", se lamenta. "Lo peor ha pasado", dice con optimismo el que fuera presentador de "Cine de Barrio". "Tenía una infección en la vesícula que si llega al páncreas puede ser mortal", explicaba. "Dije: 'Dejadme ir a hacer el programa y pero me dijeron que no podían esperar ni media hora", explica. "Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo qué grande es la salud, que poco la valoramos cuando la tenemo. Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena pues creo que serán seis o siete días para salir del hospital. Me acuerdo de mi padre porque en este hospital lo tuvimos que despedir. Y todos los enfermos me reconocen y me dicen: ¿Usted es Parada?", revela. "Mi madre con sus 92 años no es consciente de lo que pasa. Piensa que estoy en Santiago de Compostela haciendo asuntos. Mi madre ahora es una bebé de 92 años. Tengo la suerte de tener un hermano que también la cuida, porque ella no quiere ir a una residencia sino estar en su casita. Cuando vea que estoy bien, iré a verla. Antes de volver a Madrid iré a casa y estaré unos días", concluye.

No es el primer susto de salud que sufre el periodista. En abril de 2023 compartió una imagen desde el hospital ."Todos tranquilos. Lo peor ya ha pasado. Me han operado", destacó entonces para tranquilizar a su legión de seguidores. En aquella ocasión no aclaraba en qué había consistido la operación pero sí que "todo ha salido bien".