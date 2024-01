José María Gil Silgado sale de prisión por una enfermedad incurable

José María Gil Silgado se mostraba muy seguro de que no entraría en prisión, pues estaba firme en que no había hecho ningún mal. Al menos no demasiado. Después de pasar tres años y tres meses en la cárcel, su forma de entender la vida ha cambiado mucho. Y es que su existencia ha sufrido un giro de 180 grados, de aquellos años de amor al lado de María Jesús Ruiz a su caída a los infiernos acusado de un delito de alzamiento de bienes. Sin embargo, tal y como ha publicado la revista ‘Semana’, su estancia entre rejas ha llegado a su fin. Y no es que haya cumplido condena y esté listo para la reinserción social, sino más bien que ha recuperado la libertad por tener una enfermedad incurable.

Gil Silgado, ingresado de urgencia en estado crítico

El empresario andaluz ha pasado durante estos más de tres años por tres centros penitenciarios diferentes. Conoce el de Albolote, el de Mairena de Alcor y el de Huelva. Pero su estancia en prisión ha sido interrumpida en varias ocasiones por constantes visitas al hospital, aquejado por diversas dolencias. Sus ingresos en clínicas ha sido una tónica habitual, como así sucedió cuando salió por última vez para pasar unas semanas bajo cuidados profesionales en el Hospital Infanta Elena de Huelva. Se quejaba de fuertes dolores en el pecho. Ahora, estos males le han servido para recuperar su libertad y establecerse más allá de la cárcel. Lo hace en una vivienda propiedad de su hermana Cinti, que le ha prestado servicio mientras recupera su vida y trata de recomponerse de su estancia penitenciaria.

Desde la citada revista han podido confirmar cuáles han sido sus primeros pasos una vez que se ha visto de nuevo en libertad. José María Gil Silgado ha querido sentir el calor de sus seres queridos, de ahí que ya haya aprovechado para visitar a su hija mayor y también dejarse sorprender por las propuestas de un centro comercial de Sevilla. Allí compraron todo lo necesario para asegurar sus necesidades en su nueva condición de expresidiario. ¿Y cómo afronta esta nueva etapa en su vida? Kike Calleja ha podido hablar con él poco después de salir de prisión y no disimula su felicidad por retomar su vida donde la dejó aparcada tres años atrás.

“Hombre claro, después de lo que llevo pasado estoy feliz de haber recobrado la libertad, aunque esté mal de salud”, confiesa José María Gil Silgado. Y es que, aunque vuelva a la calle, lo ha pasado realmente mal “entre el cáncer de colón y el corazón he estado más para allá que para acá”. Pero él no tiró nunca la toalla, porque, como dice, “me he aferrado a la familia, principalmente en mis hijos que todavía creo que me quedan cosas por demostrarles”. Y así hizo, al verse con su hija Anabel y tener ya planes para citarse con sus otros dos hijos. Pero debe estar pendiente de su salud: “La semana que viene me van a ingresar en el Hospital Virgen del Rocío para que me hagan unas pruebas y después iré cogiendo el ritmo de la vida poco a poco. Quiero empezar de cero y luchar. La vida en la cárcel es muy dura. Han sido tres años y tres meses complicados. Estoy inmensamente feliz y quiero abrazar a todos los que quiero”, decía feliz de por fin poder hacer lo que se propone.