La boda de María Jesús Ruiz, en peligro: Curro, su prometido, acusado de infiel

María Jesús Ruiz tenía muy clara cómo iba a ser su vida y que esta sería compartida con el amor de un hombre. Esta vez, el afortunado era Curro Rodríguez, con el que tenía firmes planes de boda desde finales del 2022. Pero con el paso de los meses, ni se produce el anuncio de la fecha, ni se habla de los detalles del enlace. Silencio. Pero lo que ha roto esta máxima llega amenazando el propio compromiso de boda y es que en ‘Así es la vida’ han aparecido un supuesto cruce de mensajes entre el que está llamado a ser el futuro marido de la modelo y una joven de las redes sociales. Un delicado material que ha dinamitado por los aires la felicidad de la pareja. Pero quizá todo esté a tiempo de solucionarse, pues el protagonista ha tomado la palabra para defender su honor, el amor que siente hacia su pareja y anunciar acciones legales.

María Jesús Ruiz y Curro Gtres

El programa presentado por Sandra Barneda como sustituto a ‘Sálvame’ ha comenzado la semana anunciando a bombo y platillo una gran exclusiva. Cebaban la información asegurando que el material que obraba en su poder pondría en peligro la boda de una famosa, pues demostraría que su futuro marido le estaba siendo desleal con otra joven por redes sociales. Después de muchos reclamos para mantener al público expectante, se han mostrado las supuestas pruebas de esta presunta infidelidad y parece que no han conseguido lo prometido y la pareja parece continuar unida frente a la adversidad.

Sandra Barneda y su equipo hablaban de un cruce de mensajes con contenido de alto voltaje. Comentarios subidos de tono supuestamente a espaldas de María Jesús Ruiz, así como un posible encuentro en las calles de Valencia: “Hay mensajes, hay audios, hay fotografías, hay muchas cosas que no podemos emitir”, añadía el copresentador, César Muñoz. Lo que sí han podido mostrar eran mensajes en los que dos personas tomaban un primer contacto mediante las redes sociales. La desconfianza de ambos por dar el primer paso, pero cuando se intercambiaban las primeras fotos y se realizaban las primeras videollamadas, todo seguía su curso hasta que supuestamente Curro cogió el coche y se presentó en Valencia para conocer a esta joven.

Supuestos mensajes de Curro Mediaset

Nada más terminar la emisión de estos mensajes que harían daño a María Jesús Ruiz y la dejarían de nuevo compuesta y sin novio antes de llegar al altar, los protagonistas han hablado. Raquel Arias, desde el plató de ‘Así es la vida’, ha llamado a la modelo, pero finalmente ha sido el propio Curro quien ha tomado la palabra para negar tajantemente ser responsable de esa conversación que han mostrado y también de la finalidad hacia la que apuntaban. Al parecer, la Miss estaba dormida echándose la siesta.

“Sandra rotundo no. Y rotundamente te están mintiendo. Yo estoy muy tranquilo con María Jesús”, decía el prometido de la modelo, que en un principio no quería hablar en directo, pero finalmente se ha visto en la tesitura de tener que dar explicaciones sobre lo que se acababa de mostrar a la audiencia: “Siento rubor interno y asco, he accedido a entrar en directo, nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, pero me parecía que debía desmentirlo. Tenemos transparencia total en nuestra relación”, reconocía satisfecho por el vínculo tan fuerte que ha establecido con María Jesús Ruiz, a pesar de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación.

Sandra Barneda hablando con Curro Mediaset

De hecho, Curro Rodríguez ha querido cerrar su intervención telefónica y la conversación directa con la presentadora, confesando lo que guardaba a modo de secreto: “Te voy a dar una primicia, ya que me has tratado con respeto. Nos casamos entre septiembre y diciembre y ya lo sabréis cuando nos casemos”, decía resuelto. Eso sí, antes de este anuncio bomba que ha desviado la atención de la conversación, quiso pedir al programa toda la información que tienen sobre esos mensajes subidos de tono que presuntamente le inculparían por infidelidad: “Me gustaría tomar acciones legales contra esa persona que os haya mentido a vosotros”.