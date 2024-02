Jota Peleteiro no es el único: otros famosos que se han pasado al islam

Jota Peleteiro, futbolista y conocido en la crónica social por ser el exmarido de Jessica Bueno, se ha convertido al islam. Así lo ha confirmado el portal "Al-Qabas", que ha publicado un vídeo en el que el deportista aparece hablando árabe durante la ceremonia de conversión. "Que Allah te colme de baraka y felicidad. Qué gran bendición volver a tu creador a un mes del gran esperado ramadán", "Bienvenido al Islam, hermano" o "cualquier cosa que necesites estamos aquí para ti" son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido de su nueva comunidad.

Los lazos de Peleteiro con el islam vienen de su estrecha amistad con Faisal Buresli, un kuwaití al que conoció hace 11 años en Estados Unidos. Recientemente, Jota le visitó tras un tiempo sin verse, entre otras cosas para expandir a otros países su negocio agrícola, y tras pasar allí una temporada, quedó fascinado con sus costumbres y cultura, las mismas que ahora pretende inculcar a sus hijos, Jota y Alejandro, a los que tuvo con Jessica Bueno.

El de Peleteiro no es el único caso de famosos que se han pasado al islam. Uno de los ejemplos más recientes y destacados es el de la ya fallecida cantante Sinead O'Connor, que anunció su cambió de fe a través de las redes sociales. Publicó un vídeo en el que aparecía entonando el adhan, la llamada islámica a la oración, al tiempo que confirmaba su nuevo nombre: Shuhada. "Esto es la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente", dijo entonces la artista.

Sinéad O'Connor en una imagen que publicó en redes sociales

Célebre también es el caso de Muhammad Ali, que abrazó su fe islámica allá por los años 60, una religión a la que fue devoto hasta su muerte en 2016. El boxeador, al que sus padres llamaron Cassius Clay, llegó a la convicción de que el cristianismo en el que había crecido era resultado de una imposición histórica de los blancos a los esclavos negros. "Creo en Alá y en la paz. No trato de mudarme a barrios blancos. No quiero casarme con una mujer blanca. Me bauticé cuando tenía 12 años, pero no sabía lo que estaba haciendo. Ya no soy cristiano. Sé a dónde voy y sé la verdad. No tengo que ser lo que quieres que sea. Soy libre de ser lo que quiero", expresó en 1964, tras ganar el campeonato de los pesados.

Muhammad Ali

El ejemplo más rocambolesco puede ser el de Lindsay Lohan. En 2018 se sugirió que se había convertido al islam después de que la actriz eliminara todas las fotografías de sus redes sociales y compartiera el siguiente mensaje: "Alaikum salam", que significa "la paz esté contigo". Sin embargo, más tarde su representante negó que hubiera cambiado de religión y ella misma explicó que tan solo estaba "abierta" a conocer otras fes y culturas.

Lindsay Lohan

La actriz Ellen Burstyn, Jeremias, el hermano de Michael Jackson; el rapero Ice Cube o el cantante Cat Stevens son otros nombres conocidos que en los últimos años han anunciado una variación en sus creencias más profundas.