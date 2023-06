El vídeo más íntimo de Paula Badosa y Tsitsipas

La lesión de Alcaraz en el partido contra Djokovic de Roland Garros ha sido una de las noticias del tenis esta semana. Pero no ha sorprendido tanto como las fotos y algunos vídeos que Paula Badosa ha protagonizado junto a Tsitsipas, en situaciones íntimas y dejando entrever que son algo más que amigos. Una pareja sorprendente y absolutamente inesperada, que ha decidido publicar en las redes lo bien y felices que se lo pasan juntos en Dubai. "Porque si hay una cosa que he aprendido en mi tiempo aquí en la tierra, es que no deberíamos preguntar lo que el mundo necesita. Pregunta qué te hace cobrar vida", ha escrito en Instagram la tenista.

La tenista española no ha podido participar en Roland Garros por una lesión.Sufrió una fractura por estrés en la vértebra L4 en el torneo de Roma y en su momento le recomendaron un tiempo de recuperación que iba entre 8 y 12 semanas. Es decir que no ha estado en Francia, no va a llegar a Wimbledon y a ver cómo llega al tramo final de la temporada. Una lesión que lastrará la segunda parte de la temporada para Badosa, ya que el tiempo de recuperación oscila entre las 8 y las 12 semanas, lo que probablemente hará que también se pierda Wimbledon y llegue algo justa a la gira estadounidense previa al US Open. Tampoco estuvo en Australia, así que su año puede acabar sin jugar un Grand Slam. La lesión le dolió porque estaba recuperando su mejor tenis."Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Grand Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan difícil con las lesiones. Esto me va a tener unas semanas fuera de la competición. Gracias a todos los que siempre estáis conmigo. Os iré informando", escribió Paula Badosa.

Pero ahora lo que más cuelga son fotos con Tsitsipas y vídeos que parecen confirmar lo bien que se llevan,

Tsitsipas sí estuvo en Roland Garros, donde fue arrollado por el mejor Alcaraz. El tenista lo achacó a una pastilla para dormir que se había tomado antes. "Algo que creo que evitaré en los próximos partidos es tomarme una pastilla de melatonina y dormirme una siesta antes de jugar, parece no funcionar”, decía. “Los horarios han sido un poco difíciles en los últimos días, jugué varias veces de noche. No muy tarde, pero lo suficiente como para que mi sueño se viera afectado. Dormir, como ya sabéis, es crucial y lo más importante cuando compites en un torneo así. Hice lo mismo hace un año contra Novak Djokovic, en Bercy, y me pasó lo mismo. No quiero quitarle mérito a él, juega bien y se merece ganar”, contaba antes de marcharse a Dubai y pasárselo fenomenal con Paula Badosa.