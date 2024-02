Juan "El Golosina", tajante: "No hay ninguna artista con la luz y el carisma de Rocío Jurado y Lola Flores"

La vida de Juanito “El golosina” ha dado un cambio radical desde que cuida a su esposa enferma y lucha contra sus problemas respiratorios. El que fuera amigo incondicional de Lola Flores se ha convertido en amo de casa y ya no se le ve en los saraos como antaño.

Tan solo sus vecinos del barrio se cruzan con el cuando va a la compra o baja la basura. En el recuerdo los más de veinte años vividos junto a “La Faraona”, de la que guarda en su piso trajes y batas de cola. Añoranza de un pasado que no se volverá a repetir.

Lola Flores fue una de las divas exponentes del jaleo poderoso de la copla

¿Cómo se encuentra?

Voy tirando, recuperándome poco a poco de mis problemas respiratorios y muy pendiente de mi mujer, que está un poquito complicada a sus noventa y un años, y hacemos la vida en casa.

Me confiesa que “a veces respiro tan mal que tengo una especie de ahogamientos, me pongo fatal. A mi edad no me queda otra que admitir los sinsabores que me trae la vida”.

Han dicho que pasa serios problemas económicos…

No estoy en la ruina, tengo una pequeña pensión y no nos falta el dinero para el potaje, a Dios gracias. Eso que dijeron de que estoy arruinado es mentira.

¿No tiene posibilidades de trabajar?

Si me ofrecieran una colaboración radiofónica para hacerla desde casa me vendría muy bien. Ya no estoy para mucho trote a mis setenta y seis años. La verdad es que paso los días lo mejor que puedo. Me dolió muchísimo no poder asistir, por mis problemas de salud, a los homenajes que se le hicieron a Lola por su centenario. La recuerdo todos los días con todo mi amor.

Fue ella la que le presentó a su esposa Magdalena.

Y la que nos animó a casarnos. Somos pareja desde hace más de cincuenta años.

Es un superviviente de la mejor época del folklore español…

Las grandes folclóricas ya no están entre nosotros, se fueron muriendo y nos dejaron huérfanos de arte. Los de mi quinta ya vamos cayendo. Fue una generación extraordinaria, ahora miro la tele y no conozco a nadie. No hay ninguna artista con la luz y el carisma de Lola, o de Rocío Jurado.

¿Ni Isabel Pantoja?

Es buena artista pero su vida personal es muy polémica y extraña, siempre encerrada en su finca. Es que no le cuaja nadie, ni los hijos ni las amistades. La veo muy sola… es muy triste.