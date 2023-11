La jueza solicita las grabaciones de seguridad de la supuesta agresión sexual de Juan José Ballesta

Continúa el proceso judicial por la demanda que una mujer interpuso contra Juan José Ballesta, acusándolo de haber agredido sexualmente de ella durante “una noche de fiesta y drogas”. La supuesta víctima asegura que conocía al actor desde hace años, mientras que él clama por su inocencia y mantiene que no nunca antes la había visto. “Soy inocente. No la conozco de nada, no sé quién es esta mujer. Esto es de locos pero no tengo nada que esconder porque no he hecho nada”, comentó en su última vista.

En su convencimiento de que es inocente, la defensa de Ballesta solicitó a la jueza instructora el archivo del caso por sobreseimiento. Se basó para ello en la falta de pruebas y las contradicciones que presentaba el testimonio de la demandante, que padece esquizofrenia paranoide. Sin embargo, la magistrada ha decidido seguir adelante con la causa y ha solicitado a la entidad bancaria en la que se habría producido la agresión sexual las grabaciones de las cámaras de seguridad que se corresponden con el día y la hora de la presunta violación.

Esta decisión apunta justo en la dirección opuesta a la que se tomó al comienzo del proceso, cuando la jueza se negó a interponer una orden de alejamiento contra Ballesta porque no contemplaba “una situación objetiva de riesgo” para la demandante.

Contra la versión del protagonista de “El Bola”, el abogado de la supuesta víctima asegura que tiene pruebas que demuestran que sí se conocían: “Mi representada -ha declarado- aportó unos audios de WhatsApp que ya grabó en un momento en el que tampoco estaba bien, porque sabéis todos el problema de esta chica, el problema médico que tiene. En esos audios, uno de los investigados reconoce que se conocen”.

Sobre cómo afronta su cliente este bache, el letrado apunta que “ella está mal, no es un plato de gusto nunca verte envuelta en unos hechos de esta naturaleza, no lo es ser víctima de este tipo de hechos”.