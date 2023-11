Juan José Ballesta declara por la supuesta agresión sexual: las dos versiones que se barajan

El pasado mes de julio, una mujer de 47 años presentó una denuncia contra el actor Juan José Ballesta acusándolo de haberla agredido sexualmente durante una noche de “alcohol, fiesta y drogas”. La presunta víctima aseguró también que conocía al protagonista de “El bola” desde la infancia, una versión que el artista ha desmentido desde el primer día.

Este martes, Ballesta ha declarado ante el juez en los juzgados de Parla, y aunque ha evitado pronunciarse ante los medios que lo esperaban a la salida, su abogada sí ha comentado que “está tranquilo porque sabe que vamos a poder acreditar lo que realmente ha ocurrido, que es nada, pero no deja de ser un procedimiento muy delicado. Un delito así puede estigmatizar mucho a su persona y en esos términos sí que es verdad que puede estar un poco nervioso por ver todo el revuelo que se ha generado y lo que esto le puede ocasionar a nivel profesional y a nivel personal”.

A pesar de la polémica en la que se ha visto envuelto, la letrada de Ballesta insiste en que “él cree que va a poder, y no es que lo crea, es que lo afirma, que va a poder demostrar su inocencia”.

Sobre la versión que sostiene la supuesta víctima y que sugiere que conoce a Ballesta desde hace años, la abogada del actor es tajante e insiste en que “no la conoce, no tiene su número de teléfono, no sabe quién es, ha hablado con familiares, ha hablado con amigos, no encuentra ningún nexo en común y va a tener que ser ella quien demuestre que esa relación existe, porque no existe ningún tipo de amistad, no existe relación y no sabe quién es esa persona”.

Juicio del actor Juan José Ballesta por una presunta agresión sexual Ángel Díaz Briñas EUROPAPRESS

Sin embargo, el abogado de la demandante, que padece esquizofrenia paranoide, está convencido de que ella y Ballesta se conocen e incluso asegura que tiene pruebas que así lo certifican: “Mi representada aportó unos audios de WhatsApp que ya grabó en un momento en el que tampoco estaba bien, porque sabéis todos el problema de esta chica, el problema médico que tiene. En esos audios, uno de los investigados reconoce que se conocen”.

Sobre cómo afronta su cliente este bache, el letrado apunta que “ella está mal, no es un plato de gusto nunca verte envuelta en unos hechos de esta naturaleza, no ser víctima de este tipo de hechos”.