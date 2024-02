Kike Quintana: “Aquí tenemos la Ana Rosa de trapo y aquí la Ana Rosa de plástico”

Desde que inició la nueva propuesta de las tardes de Telecinco tanto Ana Rosa Quintana como sus colaboradores han regalado auténticas perlas de entretenimiento que no han dejado a nadie indiferente. En cada programa de “TardeAR” se muestran nuevas historias y nuevas perspectivas, pero con un hilo conductor muy bien llevado por sus participantes. En esta ocasión ha sido el sobrino de la presentadora, Kike Quintana, quien no ha querido dejar a su tía sin un bonito obsequio.

En el programa de las tardes de Telecinco normalmente se tiende a analizar la actualidad de la crónica social y los múltiples colaboradores exponen su información en un formato que lleva entrando en los hogares desde el pasado septiembre, pero también analizan algunas noticias que se han hecho virales y, en muchos sentidos, superan a la ficción. La semana pasada Ana Rosa no pudo contener la risa después de que se diera a conocer la historia de una mujer que se había hecho viral al casarse con un muñeco de trapo. Como no podía ser de otra manera, desde el programa consiguieron una entrevista con la susodicha para que contara su historia y enseñara los tres hijos de trapo que había tenido con su marido, uno de ellos hasta con estrabismo. Fue una historia a la que Ana Rosa no se pudo resistir y acabó con un ataque de risa “Se acaba el mundo, ella está cucú”, decía la presentadora.

Kike y su tía, Ana Rosa Quintana TardeAR

Esta tarde Kike Quintana le ha preparado un regalo muy especial para que pueda vivir una historia como esta: una Ana Rosa de trapo. “Mira, tenemos aquí a la Ana Rosa de trapo y a la de plástico”, decía entre bromas el colaborador. Ante este ataque no ha dudado en defenderse y ha dejado muy claro que “yo no estoy operada. A mí no me digas 'de plástico'”, decía a su sobrino. Kike, que seguía metido en la historia de la pequeña Ana de trapo, ha soltado una propuesta para todos los espectadores: “Nosotros creemos en el amor. Ponedme el teléfono del programa. Si hay algún ser humano que quiera formar familia con la Ana Rosa de trapo abrimos los teléfonos”, terminaba el chascarrillo con esta proposición.