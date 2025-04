Kiko Hernández, devastado por la muerte de su "abuelo": "El dolor más profundo"

Días tristes para Kiko Hernández. El colaborador, conocido por sus incisivas intervenciones en programas como los extintos “Sálvame” o “Ni que fuéramos” y ahora “Tentáculos”, acaba de perder a Jesús Espinosa, uno de sus mejores amigos, a quien cariñosamente llamaba “abuelo”, una pérdida muy dura que ha compartido con su más de millón de seguidores en redes sociales.

“Abuelo, aunque este mensaje quizás nunca lo leas, o tal vez sí, quiero que sepas que has sido el mejor amigo que he tenido jamás. Mis hijas han sido tus nietas por derecho y por todo el amor que les diste, porque las amaste con todo tu corazón. Te querré toda mi vida. Nunca conocí a una persona tan fuerte y tan optimista como tú. Me acompañaste durante 26 años de mi vida; hemos viajado, hemos sufrido, pero sobre todo, nos hemos reído como nunca. Ahora estás en el cielo, y tu familia mirará las estrellas para verte de nuevo. Te querré siempre… tu amigo. Hasta pronto”, ha escrito junto a un vídeo en el que recopila varias imágenes en las que aparece junto a su colega.

El dolor más profundo de Kiko Hernández

El colaborador de televisión está atravesando momentos muy delicados en los que, por fortuna, cuenta con el apoyo de su familia y su marido, Fran Antón, que no se ha separado de él ni un solo momento. De hecho, desde que se dieron el “sí, quiero”, él también entabló amistad con el “abuelo” y le ha dedicado otro mensaje de despedida en sus redes sociales: “Hasta siempre”.

Emocionado, Kiko Hernández ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido. “Gracias a todos los amigos y familia que hoy me habéis acompañado en el dolor más profundo. Os quiero”, comentó el tertuliano el día de la despedida, en el que homenajeó a su amigo con una preciosa corona de flores de su parte, la de sus hijas y la de su marido Fran. “Te merecías este homenaje final. Estoy seguro de que estás contento de tanto amor”, ha expresado.

De nuevo, envía unas bonitas palabras a su marido, agradeciéndole el apoyo que le ha brindado en estos días tristes para él: “Gracias mi amor por dejarlo todo, y todo es mucho, por estar en un día tan duro”.

Una nueva prueba de fuego que han superado juntos y que no hace más que demostrar lo consolidado que está su matrimonio, una relación de la que al principio preferían no hablar pero que ahora muestras con orgullo y normalidad.