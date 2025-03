Así ha sido la boda de Kiko Hernández y Fran Antón en Las Vegas: "No nos hemos vestido de Elvis"

Kiko Hernández y Fran Antón conforman uno de los matrimonios más consolidados de la actualidad. El 7 de marzo el actor cumplió 44 años y la pareja puso rumbo a Estados Unidos para celebrar por todo lo alto esta fecha tan señalada.

Después de recorrer parte del país y México, el colaborador ha regresado a "Ni que fuéramos Shhh" y ha desvelado en exclusiva que ha vuelto a casarse con Fran Antón en Las Vegas, sellando de nuevo su amor.

Kiko Hernández y Fran Antón, en su mejor momento

"Tenía miedo de que lo filtraran porque quería regalarle esto a "Ni que fuéramos Shh'", ha desvelado el colaborador sobre su nuevo enlace matrimonial. "Me he casado en Las Vegas con Fran. No nos hemos vestido de Elvis. No hace falta, puedes elegir cómo hacerlo. Fue en el hotel César. Lo reservamos con mucho tiempo. No puedes ir hasta allí y no casarte con el amor de tu vida", ha explicado Kiko Hernández, muy feliz por haber pasado de nuevo por el altar con el actor.

"Mi testigo fue el cámara y el juez otro. La boda fue en español porque el juez era mexicano. Duró unos 20 minutos y tuvimos público porque había mucha gente viéndonos. Me he casado cuatro veces en dos años y en todas he sentido lo mismo. Estoy muy enamorado. Después nos fuimos al Circo del Sol y luego a cenar a uno de los mejores restaurantes de allí. Hemos estado en Los Ángeles, Tijuana y San Diego", ha desvelado el tertuliano sobre los detalles de su boda en Las Vegas.

Su boda en Melilla

Kiko Hernández y Fran Antón se casaron en Melilla el 23 de septiembre de 2023. La pareja organizó una boda por todo lo alto en la ciudad natal del actor y actual residencia del matrimonio. Hasta allí se trasladaron amigos y familiares de ambos, incluido gran parte del equipo de "Sálvame" como Chelo García-Cortés, Lydia Lozano o Pilar Vidal.